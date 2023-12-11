香港國際賽丨「金鎗六十」第三度奪香港一哩錦標　明年4月後退役

沙田馬場昨日（10日）舉行年度賽馬盛事「香港國際賽」，四場國際一級賽中，由香港代表馬贏得三項錦標。其中，八歲的「金鎗六十」在浪琴香港一哩錦標（1,600米一級賽）第三度摘下此賽桂冠，追平了「好爸爸」的紀錄，賽事獎金高達3,200萬港元。「金鎗六十」料將於明年跑畢兩仗後退役，分別是於1月21日上演的董事盃，以及4月28日的富衛保險冠軍一哩賽。



2023年12月10日，「金鎗六十」在何澤堯策騎下報捷。（香港賽馬會圖片）

7.3萬馬迷入場 總投注額近17億元

浪琴香港國際賽事昨日在沙田馬場圓滿舉行，全日上演四場國際一級賽。馬會指今次為疫後全面復常的首個香港國際賽事，兩個馬場吸引了超過7.3萬名觀眾入場，是2019年以來的新高；總投注額近17億元，其中全球匯合彩池的投注額，更錄得10場本地賽事賽馬日的新紀錄，高達4.29億元。

馬會行政總裁應家柏在賽後表示，香港國際賽事的成功，反映儘管香港面對重重挑戰，仍在國際舞台上綻放光芒。他指全球匯合彩池錄得破紀錄的投注額，充分顯示香港賽馬深受全球馬迷的歡迎，以及香港賽馬的全球領導地位。

2023年12月10日，何澤堯與「金鎗六十」凱旋而歸。（香港賽馬會圖片）

「金鎗六十」久休復出 一個半馬位力壓次名

國際賽事的焦點之一，是「金鎗六十」第四度出戰浪琴香港一哩錦標，有14匹來自日本、法國、愛爾蘭、新加坡與香港的代表參與角逐。八歲的「金鎗六十」於休賽224天後復出角逐此賽，儘管須自最外的第14檔起步，但在何澤堯策騎下克服挑戰，末段施展一貫的凌厲後勁，最終以一個半馬位之先擊敗「遨遊氣泡」，順利以2.3倍大熱掄元，日本代表「匯兩川」則跑入季席。「金鎗六十」今仗締速1分34.10秒。

現時評分131分的「金鎗六十」預料將於明年跑畢兩仗後退役，分別是於1月21日上演的董事盃，以及4月28日的富衛保險冠軍一哩賽。「金鎗六十」至今贏得超過1.65億元獎金，繼續成為歷來勝出最多一級賽和贏得最多獎金的香港賽駒。

何澤堯：從來無懷疑過「金鎗六十」實力

練馬師呂健威表示，未開跑前心情十分緊張，因渴望「金鎗六十」可再次勝出該項賽事，而馬匹在他心目中永遠是「冠軍馬」。騎師何澤堯則指，不少人認為「金鎗六十」已年屆八歲，但自己從來沒有懷疑過馬匹實力，贏出賽事後感覺十分美妙。

2023年12月10日，「浪漫勇士」力拒「盧森堡」來犯，摘下頭馬。（香港賽馬會圖片）

同日「浪漫勇士」在麥道朗策騎下，成功衛冕浪琴香港盃（2,000米一級賽），力壓海外代表「盧森堡」和「滂薄無比」，成功衛冕浪琴香港盃（2,000米一級賽）。「浪漫勇士」剛於43天前締創歷史，在澳洲攻下當地最高榮譽分齡讓磅賽事覺士盾（2,040米一級賽）。

2023年12月10日，「金鑽貴人」在浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）勝出。（香港賽馬會圖片）

全球評分最高短途賽駒「金鑽貴人」，憑凌厲後勁攻下香港短途錦標（1,200米一級賽）。「金鑽貴人」去年角逐此賽時跑獲第6名，今年在潘頓策騎下捲土重來，終於成功收復前失。另一場國際一級賽香港瓶（2,400米），則由法國馬「真強」擊敗其餘7匹馬奪冠。