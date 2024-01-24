香港賽馬｜「金鎗六十」年終世界排名第六與「金鑽貴人」齊踞十大

國際賽馬組織聯盟於周二（23日）公布2023年浪琴世界最佳馬匹年終排名，香港有四匹名駒同時躋身全球十五大賽駒之列，為香港賽馬史上首次。當中，馬王「金鎗六十」國際評分達出道以來最高的126分，在年終排名位居第六，為香港賽駒之中最高，而「金鑽貴人」則少一分排第八，另外兩匹躋身全球十五大的包括「加州星球」及「浪漫勇士」。



2023年12月10日，「金鎗六十」在何澤堯策騎下於浪琴香港一哩錦標報捷。（香港賽馬會圖片）

香港首次有四匹賽駒同時躋身年終全球15大

國際賽馬組織聯盟2023年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，「金鎗六十」、「金鑽貴人」、「浪漫勇士」及「加州星球」四匹香港星級賽駒同時躋身全球十五大賽駒之列，為香港賽馬史首次。當中，由呂健威訓練的八歲佳駟「金鎗六十」去年12月10日在沙田馬場揚威浪琴香港一哩錦標後，國際評分達到出道以來最高的126分，在世界最佳馬匹年終排名位居第六，排名為香港賽駒之中最高。

應家柏：「金鎗六十」是香港驕傲

香港賽馬會行政總裁應家柏形容，「金鎗六十」是香港驕傲，牠在香港一哩錦標的表現，是他看過最激動人心演出之一，而香港的精英賽駒去年再次表現優異，締造驕人的成績，在香港現役賽駒只有約一千二百匹下，成就更顯難能可貴。

至於練馬師文家良麾下的「金鑽貴人」以國際評分125分與雙料打吡盟主「多產巨匠」並列世界第八位，而「加州星球」及「浪漫勇士」則同得123分，並列第十五位。

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十二項一級賽全列去年全球百大 締造香港賽馬史另一首次

馬會又指，在去年全球百大一級賽排名榜中，香港全部十二項一級賽均榜上有名，亦是香港賽馬史上首次。應家柏形容，香港舉行的十二項一級賽全部榮登全球百大一級賽排名榜，再次證明香港在國際馬壇保持舉足輕重的領導地位。

2023年12月10日，何澤堯與「金鎗六十」凱旋而歸。（香港賽馬會圖片）