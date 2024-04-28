維港teamLab｜數十個發光蛋破損變一地「蛋殼」　市民促加強保養

政府斥資5,000萬元推動的「藝術@維港2024」，其中焦點項目「teamLab：光漣」上月尾開幕，至今約一個月，今日（28日）可見有約數十個「發光蛋」ovoid（蛋狀物）破損，塌下後只有如「蛋殼」。有到場市民表示，少量發光蛋破損不影響觀感，認為室外的藝術裝置難免有破損，但主辦方應該加強保養。



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近海傍一平台的發光蛋全部破損

「teamLab：光漣」由3月25日至6月2日晚上在金鐘添馬公園舉行，免費參觀，如要進入互動區則要預先登記。開幕至今約一個月，記者今日現場所見，有數十個「發光蛋」破損，漏氣塌下變成「蛋殼」般。

其中在入口草地約有6個破損發光蛋，各被雪糕筒圍着；近海傍兩個開放予公眾參觀位置亦各有1個破損發光蛋；近海傍一平台的發光蛋全部破損。有現場管理人員指，發光蛋有破損就會用雪糕筒圍着以方便維修，未有解釋發光蛋為何出現破損。

參觀者稱室外藝術裝置難免受破損

今日到來參觀的朱小姐表示，數十個「發光蛋」破損不影響整體觀賞，「始終好嘅蛋多過弓戈中一弓戈中一竹唔好嘅蛋。」她指，室外的藝術裝置難免有破損，相信主辦方已盡力進行維修。她表示，發光蛋藝術裝置結予人寧靜的感覺，「沿住會展行過嚟好舒服。」

來自英國的丘先生今日特意到添馬公園看展，他指，室外藝術裝置一定會有破損，若只有數個，不影響整個展覽。他表示，政府可以調查為何會破損以加強日後維修工作。

▼3月24日 「藝術@維港2024」開幕禮▼



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