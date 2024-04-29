屠龍小隊案　勇武派會議得悉軍火渠道　證人稱百支汽油彈需逾十萬

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（29日）在高院續審。認罪被告黃振強稱組織改名為「屠龍小隊」後，他被推舉為隊長，並獲邀出席一次在科大舉行的「勇武派抗爭會議」，從中認識不同的組織及人物，包括一名不隸屬任何組織的「老虎仔」。他們後來從「老虎仔」購入汽油彈，每100支連運費需花費十幾萬港元，他們每一次示威至少使用100支。黃另透露，「屠龍」有別於其他示威者，他們的主要目標是警方，負責在示威現場衝擊警方和破壞其設施。



被推舉為隊長後亦把小隊精英化

黃振強稱由於小隊成員大多為學生，黃在地盤工作相對較有財力，可從積蓄取5萬補貼隊伍開支，加上他身形較壯健，又熱心示威事務，因而被推舉為隊長。黃後來與小隊活躍成員討論後決定推行「精英化」，即「勸退」一些經常遲到、缺席及一些較瘦弱和女性成員，隊員最終由30人減至10多人。

黃振強稱屠龍小隊全部成員都曾用汽油彈，每次示威都要用過百枝，每百支汽油彈要十多萬元。

獲邀到科大出席勇武派抗爭會議

黃又稱，他於2019年8月初與吳智鴻小隊見面後，一直有與吳保持聯絡。吳後來邀請黃到科大會議室參與會議，黃形容為「勇武派抗爭會議」。該會議的出席者除了黃及其軍師 「阿kan」外，還有吳智鴻及其同隊的彭軍壕、蜘蛛隊隊長「Jack」、無組織的「老虎仔」，及本土民主前線代表鍾雪瑩及其男友「軍火佬」（後知為蘇緯軒）等。

吳在會上提到會引入軍火和安排軍訓

黃續指，吳在會議指警方與勇武派的武力不對等，強調要雙方對等「先可以繼續玩落去」，運動才能繼續，提倡他們不應防守而要主動出擊。吳又稱，他們團隊將會引入軍火和安排軍訓，鼓勵武裝，又稱將來可合作用軍火射殺警員。黃補充，吳當時未具體提及引入何種槍械，但稱認識軍火商。

吳邀請屠龍成員接受軍訓及試槍

吳在會議後向黃表示正安排成員到台灣接受軍訓，訓練內容由台灣退伍軍人設計，他亦邀請「屠龍」派人出席。控方關注到吳邀請「屠龍」參與的原因，黃認為吳十分欣賞「屠龍」的勇武能力，故想給他們機會，張銘裕最後有到台灣接受軍訓。吳後來在「軍火陸陸續續到佢手」後，亦曾要求「屠龍小隊」派員出席試槍，張銘裕和李家田最後作為小隊代表出席。

黃振強稱，他被推舉為屠龍小隊的隊長後，曾獲邀出席於科技大學舉行的勇武派抗爭會議，並從中認識一名叫「老虎仔」的人，可提供示威用軍火。（資料圖片）

每次示威最少使用100支汽油彈

黃又指，在會議上認識老虎仔後，「屠龍小隊」便從其手中購入汽油彈。汽油彈屬小隊中最大的一筆開支，每100支連運費需花費十幾萬港元，他們每次示威活動至少使用100支。黃初期曾分數次支付老虎仔10多萬，以供對方找地方設工場和請工人。

屠龍主要負責衝擊及破壞警方設施

黃又指，屠龍小隊所有成員均曾使用過汽油彈。在2019年9月，示威者各派別的組織都會各出其謀舉辦遊行示威，「屠龍小隊」基本上都會出席，他們主要負責參與衝擊及破壞警方設施，其組織有別於一般示威者。控方聞言及問，小隊成員何以達至一同衝擊警方的共識。黃回覆指，他會在每一次行動之前，向隊員作出相應部署和指揮。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023