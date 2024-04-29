屠龍小隊案　獲律師議員等金主支持　小隊名氣大發文宣即籌10萬

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（29日）在高院續審。已認罪的小隊隊長黃振強供稱，小隊成立後，他在Telegram(TG)認識到一名人士，輾轉獲介紹「金主」及「家長」作金錢支助，據悉該些「金主」有專業人士如律師及議員等。此外，他們亦有明確的資金籌集制度，因「屠龍小隊」的名氣較大，籌款效果亦較佳，他曾發布文宣後即籌得10萬。他又曾接受傳媒訪問，並叫成員李家田剪輯抗爭的片段成宣傳片，以澄清小隊為「真勇務、堅做野」及籌錢。



據悉金主有專人士

黃振強稱，「屠龍小隊」於2019年8月尾成立後，黃作為隊長在TG認識了一名自稱「中學女教師」的人，對方介紹「金主」和「家長」支援小隊，當中有不少「金主」為律師、議員和記者等專業人士 。

黃振強稱透過Telegram認識一名叫「中學女教師」的人，從而獲介紹「金主」和「家長」支援小隊。(示意圖)

隊員會問他要資金維持生計

控方其後引述從黃手機擷取的TG訊息，指嚴文謙曾向黃發訊息稱：「大佬有無零用？」李家田則問黃稱：「係咪派錢買衫？」黃解釋，當時成員會向他索要資金維持生計和日常生活開支，因組織的資金統籌均由黃一個人管理。

發布文宣後即獲10萬

黃又指，他於2019年11月成立TG頻道「育龍」，其原意是仿效政治團體，透過眾籌籌集資金，依靠「文宣」籌錢。他曾在TG向成員表示：「靠你死得啦，先得5千。我打完篇野，即刻多10萬。」黃意思指他草擬的文宣發佈後，即獲10萬籌款。

曾以隊長身份接受傳媒訪問

黃另補充指，早在開設「育龍」頻道之前，小隊成員已確立了資金籌集制度，即只有黃可以用「屠龍小隊」名義籌款，至於成員以個人名義籌款則不受限制。控方隨即問以「屠龍小隊」和個人名義籌款的分別，黃指「屠龍小隊」名氣較大，他過去曾以隊長身份接受《立場新聞》和《蘋果日報》訪問，故用「屠龍小隊」籌款效果相對會比較好。

黃振強稱，他曾叫組員李家田剪輯影片，以宣傳屠龍小隊堅做嘢，不是鬼。（資料圖片）

小隊曾遭抹黑是鬼及呃錢

黃於2019年11月初曾和嚴文謙索取「屠龍小隊」參與抗爭的片段，再轉交李家田剪接成宣傳片。黃解釋當時雖有不少「同路人」支持及推崇「屠龍小隊」，仍有些人在汙衊「屠龍小隊」，抹黑他們是「鬼」、「呃錢」及「扮勇武」。

製宣傳片證唔係鬼堅做嘢

黃因而欲借宣傳片宣傳他們的事迹，自證「我地唔係鬼」，更是「真勇務、堅做嘢」，另一方面亦可藉此籌錢。黃後來將片段交給「龍女」，即女被告劉佩凝，讓她用以在「育龍」頻道宣傳，並聯絡《立場》記者幫他們發佈片段。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023