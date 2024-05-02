屠龍小隊案　證人擬行動後與成員到台灣　曾稱不理會炸彈傷及無辜

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（2日）在高院續審。認罪被告、「屠龍小隊」隊長黃振強第四日出庭作供，他稱計劃在「大行動」結束後，帶同所有成員「走佬」到台灣，安排於12月到台灣接受為期2星期的軍訓。黃另承認曾考慮過將炸彈放置在朗豪坊一帶，當有成員擔心會波及無辜的人時，黃則揚言：「我哋嘅目標炸到狗咋嘛，炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人架啦」。審訊明續。



控方庭上引述「滅龍」Telegram群組於2019年11月24日的對話，屠龍小隊軍師Kan提及到尖沙咀「踩線」，黃振強則表示：「 我想直接打，唔洗睇」。黃庭上解稱指，過去屠龍每一次行動前，Kan都會到相關地點看看，再與黃規劃行動細節和逃走計劃。而Kan當時提議在12月1日當天使用吳智鴻小隊的炸彈，故認為黃「想做大嘢」就要「謹慎啲」。但黃當時僅打算在12月1日進行一如以往的示威暴動，又自覺對尖沙咀的地形較熟悉，故認為不用「踩線」可「直接打」。

認罪被告黃振強指 計劃在「大行動」後與成員到台灣 參加軍訓

黃當時聽罷Kan的建議後，提出直接在尖沙咀警署使用炸彈。Kan回應：「佢哋喺入面都炸唔死佢哋，佢地要出嚟」，因過去試過警員未有在示威期間離開尖沙咀警署，黃則指警員有在理大示威期間離開該警署。

黃振強指，曾提出在尖沙咀警署使用炸彈，軍師Kan回應稱警員或不離開警署，恐未能傷及警員。(資料圖片)

Kan其後又稱：「一日未搞掂走佬plan都未有得用」，控方提問何謂「走佬plan」？黃解釋指，自從他與吳協調在示威中使用炸彈和槍械的「大行動」，他便開始與Kan為「屠龍」部署「走佬計劃」。Kan在對話中的意思是，只要他們一日仍未完成「走佬計劃」的部署，就不能實行該「大行動」。

黃又指，他們在過去的行動中亦提過「走佬」一詞，惟當時的意思僅指離開現場，但此次說法的意思則為帶全隊離開香港的計劃。黃另透露，他計劃在「大行動」後，與成員「走佬」到台灣，於12月尾參加為期2星期的軍訓。

張俊富表示擔心炸彈波及無辜 黃振強回覆：炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人架啦

及至11月30日，黃在「滅龍」群組表示將會在12月1日到尖沙咀參與示威，事前成員一起到荃灣倉庫取裝備，預備了50支汽油彈在當日使用。惟黃在發現嚴文謙於當日身處韓國，未能參與行動後，便改口稱：「咁唔出啦，取消」。黃庭上指，他和嚴在過去行動中較有默契，嚴不在令他「無安全感」，所以決定取消。

黃續指，在吳提起20公斤炸彈的計劃開始，他便一直在物色放置炸彈的位置。黃後來曾私訊張俊富指，經過視察後認為「朗豪坊個位最靚仔」，因警方會前往清場。張俊富則指該處會有很多人經過，擔心「好容易炸到唔關事既人」，黃聞言回覆：「我哋嘅目標炸到狗咋嘛，炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人架啦」。

黃振強供稱，被告張俊富擔心若在旺角朗豪坊放炸彈，擔心該處多人經過，會波及無辜，黃回覆：「炸到最X多嘅狗，我唔X理其他人架啦」

黃振強轉發「家長」鼓勵說話至群組 稱「未做完既功課有人會繼續做落去，希望佢地享受成果」

據早前證供，涉案兩個炸彈最後決定放置在軒尼詩道附近一帶。黃今庭上透露於案發前兩天，「屠龍」成員再在「滅龍」群組談及行動細節，重申他們將在負責「引戰」，一旦他們將警員引至指定位置，警方放催淚彈和橡膠彈，吳小隊便會引爆炸彈。期間，有成員稱擔心會遭吳一方的炸彈和子彈波及，又憂慮他人會誤會是「屠龍」放置炸彈和開槍。

同日，黃再將「家長」的鼓勵說話轉發到「滅龍」群組，「話俾佢地知，無論佢地係邊度，嗰個親戚都會記得佢地，叫佢地好好照顧自己，未做完既功課有人會繼續做落去，希望佢地享受成果」，有成員隨後回覆：「喊左」。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023