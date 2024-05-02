港大預約參觀今日首落實　行程最後一日武漢客「摸門釘」：好失望

香港大學即日起要預約才可進入校園參觀，有內地旅客不知情「摸門釘」，有遠道而來遊客指未得悉相關措施而大感失望。一家四口遠從武漢來港旅行，原本想帶孩子參觀港大感受大學氛圍，但到達入口才得悉需要預約才可內進，直指：「好失望！」更甚至今日是他們行程最後一日，今晚返回內地，而未能再預約另外日子參觀。



+ 5

港大宣布5月1日起實施首階段遊客分流措施，於周一至周六上午8時至下午6時30分期間參觀校園的遊客，須提前在網上登記系統使用真實姓名和電郵地址預約。截至今日，未來三日預約額滿，只有下星期一（6日）尚餘少量名額。今早有不少遊客因未有事前預約而未能進校，滯留門外。

陳氏一家四口遠從武漢來港旅行，原本想帶孩子參觀港大去感受大學氛圍，但到達入口才得悉需要預約才可內進，直指：「好失望！」但今日是他們行程最後一日，因簽證原因需要今晚返回內地，而未能再預約另外日子參觀。

他們指從朋友經歷得悉港大毋須預約內進，而且從網上未獲得資訊需要預約。又指相關通知應提早公布，「不會沒有計劃，白跑一趟。」只能冀望下次來港再參觀。

陳氏一家四口遠從武漢來旅行，到達港大才得悉需預約才可進入，大感失望。（黃寶瑩攝）

來自青島潘小姐及師小姐由昨天到港，因未有計劃參觀香港大學為預定行程，而未有提前預約「摸門釘」，感到可惜。但他們理解相關措施是保障同學及遊客安全。「如果人流量太大的話，會比較不安全。」

來自湖南的李女士亦表示理解大學新攻策，「遊客太多會打擾到學生。」雖然她未感到港大校園最具標誌性地校牌「打卡」，她改以與港鐵車站名「打卡」當作留念。

港大預約制度並不包括其他非參觀者，例如途經港大的行山人士。而有關措施亦會按需要酌情處理，有計劃到港讀書的陳同學與媽媽，因想提早了解校園環境而被特別放行30分鐘，亦有不少遊客經港大教職員帶入。

成功預約的陳先生指，早前參考來港「攻略」得悉港大需要預約才可內進，而提早一星期托朋友預約。有就讀港大的許同學指明顯感受到今日校園未有太多遊客。另外一位不願透露名字的港大學生亦同意今日較以往少人，感覺比平日安靜，不似以往會出現經常被遊客問路或校園餐廳座位不足問題。

+ 8