大灣區養老｜廣東計劃增兩安老院位處深圳佛山　年內擴至其他城市

社署今日（2日）宣布，「廣東院舍照顧服務計劃」將在下周一（6日）起新增兩間分別位於佛山和深圳的安老院為認可服務機構。兩間院舍均由具有在香港提供資助安老院舍照顧服務經驗而記錄良好的香港私營機構及內地養老機構合作營運。



此外，社署正探討在今年內將計劃擴展至由內地機構營辦的養老機構，現正與大灣區內地城市的有關部門聯絡，當中院舍需評選為「星級養老機構名單」中四星或以上級別，且具備最少兩年營運記錄，才加入成為計劃的認可服務機構。



社署正探討今年內將計劃擴展至由內地機構營辦的養老機構，現正與大灣區內地城市的有關部門聯絡。（資料圖片）

「廣東院舍照顧服務計劃」再新增兩間認可服務機構分別為佛山市暢享薈養老院及深業頤居，兩間院舍均由具有在香港提供資助安老院舍照顧服務經驗而記錄良好的香港私營機構及內地養老機構合作營運。

連同計劃原有兩間位於深圳和肇慶並由香港非政府機構營運的院舍，參與計劃的院舍數目將增至四間。此外，社署正探討今年內將計劃擴展至由內地機構營辦的養老機構，現正與大灣區內地城市的有關部門聯絡，實地考察和共同物色已獲廣東省民政廳根據國家《養老機構等級劃分與評定》標準，評選為「星級養老機構名單」中四星或以上級別，且具備最少兩年營運記錄的合適養老機構，加入成為計劃的認可服務機構。