大灣區發展日｜專員陳潔玲：已吸引近萬家港資企業落戶前海發展

政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室周四（11日）舉辦「GoGBA大灣區發展日」，介紹前海發展機遇。粵港澳大灣區發展專員陳潔玲表示，在中央的支持下，港深政府做了大量工作，為香港專業服務進入前海搭橋開路，吸引了近萬家港資企業落戶發展，是推動港深高水平合作的橋頭堡。



發展日介紹《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》的內容，最新政策和措施，以及可為港人港企帶來的重大發展機遇。研討會由前海管理局及貿發局協辦，吸引約170位參加者。

陳潔玲表示，中央去年年底公布的《前海總規》明確提出，開發建設前海合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措。《前海總規》聚焦現代服務業發展，正正是香港的優勢所在，亦是香港能夠為前海建設作出貢獻的地方。

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲表示，香港與深圳合作，助力前海不斷深化金融業開放創新。（政府新聞處圖片）

陳潔玲續指，香港會繼續發揮好自身的優勢，與深圳緊密合作，以助力前海不斷深化金融業開放創新、提高專業服務業國際化水平，以及擴大法律事務等領域對外開放等；同時亦會支持更多內地包括前海的企業通過香港的國際平台「引進來、走出去」。

研討會邀得前海管理局副局長、前海地方金融監督管理局局長文娉在主題演講時指出，國家發布《前海總規》，必將為香港的高品質發展拓展新空間，注入新動力，提供新機遇。前海企業和人才服務中心副主任吳煥良以前海重點領域的優惠和政策作主題演講。

粵港澳大灣區發展辦公室表示，在研討會的交流環節上，參加者亦積極參與交換意見，並爭取拓展商脈網絡，為未來到前海發展搭橋鋪路。