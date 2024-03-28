買大灣區物業指廣告誤導　女買家求覆核　官稱可民事索償拒批許可

女買家聲稱購入大灣區物業「富力優派廣場」時，受到港樓盤廣告誤導，以為樓盤可作住宅用途，結果發現樓盤只可供商業用途，她指證監會失職，容許地產公司刊登詐騙廣告，並提出司法覆核。高院法官高浩文今（28日）頒下判辭稱，理解女買家感到受騙，她似乎是購入了與廣告描述不符的物業，然而司法覆核並非索償渠道，她仍可循民事訴訟追討損失，拒絕頒下覆核許可。



申請人為盧肖娟，答辯人為證監會主席雷添良；美聯1200集團有限公司執行董事兼主席黃建業，及廣州富力地產股份有限公司（下稱：富力地產）董事李思廉，則為擬有利害關係方。盧沒有法律代表，聆訊時由其胞兄盧先生代表陳詞。

申請人盧肖娟稱購大灣區物業富力優派廣場時遭廣告誤導，求司法覆核被拒。

要考慮法律費用不等於民事索償不可取

法官在判辭指，申請人的胞兄透露曾與另一事主入稟區域法院，向富力地產提民事索償，因法律費用高昂，決定撤回索償，可見申請人仍可循民事途徑追討賠償。雖然民事追討會招致一筆法律費用，但他也可不用法律代表，再者法律費用的考量，不等於民事索償便不可取。

民事索償應更合適

法官續指除了證監會外，申請人亦向多個組織投訴，包括消委會、地產代理監管會、海關及警隊等，皆不成功，即使司法覆核是爭取補償的最後方法，申請人未能成功向上述組織申訴，亦不代表申請覆核挑戰證監會就是合適做法。民事索償反而更加適合申請人希望獲得的賠償，這已足以拒絕批出申請許可。

條文非要證監會規管上市公司每則廣告

不過法官仍有分析理據，指申請人以《證券及期貨條例》條文為基礎，認為證監會未能規管上市公司的欺詐陳述。法官指條文並非要證監會規管上市公司每一個廣告，本案所涉廣告只是市場推廣伎倆，並非金融產品或者證券及期貨市場中受規管的活動，因此裁定申請人理據沒有合理爭辯之處，駁回申請許可。

司法覆核非索償渠道

法官最後表示可理解申請人感到被騙的愁緒，不評論她是否受害者，表面上來看，申請人似乎購入了與廣告描述不符的物業，然而司法覆核並非索償渠道。法官最終亦未作訟費命令。

案件編號：HCAL1373/2023