屠龍小隊案　證人稱和女被告設眾籌頻道　發文稱要擊殺至少30警員

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（3日）在高院續審。「屠龍小隊」隊長黃振強第五日出庭作供，指他在Telegram認識女被告劉佩凝後僅2日，便與對方一同開設眾籌頻道「育龍」，以替「屠龍小隊」眾籌。後來因頻道被懷疑為假冒，黃著隊友剪輯宣傳片作宣傳，結果反應熱烈，女被告經「育龍」收到至少100則新私訊。黃又指，他於案發前兩天曾撰寫文宣在「育龍」發佈，內容提問有否手足「願意玩真屠龍online game」，指他們目標「集齊最少30粒龍心」，即擊殺30名警察。



黃振強今作供時同意，「屠龍小隊」屬有一定聲譽的勇武份子。就「屠龍」的資金來源，黃稱他約於2019年8月在TG認識了一名自稱為「中學女教師」的人，並在其介紹下以「人搭人」形式認識了不少「金主」或「家長」。

任控方證人的「屠龍小隊」隊長黃振強供稱，和女被告劉佩凝(圖左)一同開設眾籌頻道「育龍」，一度遭懷疑為假冒，後來透過發文宣、宣傳片等澄清，反應變得熱烈，劉稱有逾100條訊息找她。

黃振強指向女被告劉佩凝表示想買槍 對方回應「自己做家長」 並轉賬1萬元

及至10月，黃認為「屠龍」可仿效政治團體眾籌獲取營運資金，其後他經嚴文謙認識TG名為「So fairy」的被告劉佩凝。黃於11月4日首次與劉展開對話，他先是表明身份：「我係屠龍揸fit人」，稱望查證對方的身份，劉則表示她是群組管理員。黃庭上補充，劉當時是示威者群組「春田花花」的頻道管理員。

同日稍後時間，劉表示：「有需要幫手可以出聲」，黃隨即回應：「要錢、資金講真」。劉提問：「要幾多？幫到我就幫，唔得我就私人錢」，惟黃稱：「你未必得，萬萬聲，寧願你轉介有錢嘅人嚟」，並透露他想買槍。劉最後表示可「自己做家長」，並轉賬1萬元給黃。

控方續展示黃的TG訊息，顯示嚴文謙於11月6日向黃表示「諗到個R資助方法」。黃庭上指，嚴當時的意思是指，劉會為「屠龍」開設新頻道「育龍」以眾籌，之後再透過「春田花花」和「老豆搵仔」兩個示威者公開頻道為「育龍」作宣傳。

開設新頻道「育龍」以助眾籌遭質疑 發宣傳片和接受訪問 證明是「真屠龍」

劉之後向黃發送一段自撰文宣：「我哋係一班前線小隊屠龍，相信大家都聽過，平時睇片都睇唔少，我哋呢班人放棄咗生活上太多太多嘅嘢」，在經黃確認後在「育龍」頻道發佈。黃庭上指，他和劉同為頻道管理員，但他在特別情況下才會寫文宣，其他時候頻道大多由劉管理。

黃另提及，在「育龍」成立之初，有不少人質疑「屠龍唔會咁高調」，指他們是「鬼」。黃後來先後多次以「屠龍」成員身份發文澄清；又將李家田剪輯的宣傳片發佈至「育龍」；黃更為證明他們是「真屠龍」而化名為George接受《蘋果日報》和《立場新聞》的訪問，並欲藉此增加知名度和眾籌金額。

控方聽罷關注宣傳片段的效果，引述黃當時向劉發訊息稱：「條片出咗反應幾好」，劉回應：「FC post出左，我電話俾人炸爆，好多人話想幫手」，黃隨即著她先處理捐錢的留言。黃庭上指，當時宣傳片的反應很熱烈，劉稱目測至少有100條訊息找她。

案發前兩天發新文宣 問是否有「家長」課金 支援玩家玩「真屠龍online game」

至於「育龍」所籌得款項的用途，黃則指該些眾籌金錢均不能隨便便用，而須全數轉交給黃，用以支付「屠龍」相關的所有開支。

及至11月23日，黃在TG向劉表示：「我地嚟緊有大行動」，著對方致電他。黃庭上憶述，當時在電話中向劉提及「嚟緊會配合其他隊用槍和炸彈」，吩咐劉「加大眾籌力度」，因為需要資金幫隊員安排「走佬plan」。

最後於案發前兩天，「育龍」發佈一則由黃撰寫的新文宣，稱「若有手足願意玩真屠龍online game，公會任務目標係集齊最少30粒龍心，有冇家長願意永久課金/支援玩家」。黃解釋指，「30粒龍心」意指最少擊殺30名警察。

黃振強又指於涉案計劃前兩天，在眾籌頻道「育龍」發文宣，表示「目標係集齊最少30粒龍心」。他庭上解釋，意指最少擊殺30名警察。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023