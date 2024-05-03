私營骨灰龕｜擬修例放寬豁免　關注聯盟轟搬龍門：集體撒賴得逞

政府建議修訂《私營骨灰安置所條例》，包括豁免未獲發牌的合資格私營骨灰安置所，可凍結現有規模繼續營運，以免有大量骨灰須遷移，引致社會不安。各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示，若進行修例，即等於私營骨灰龕場「集體撒賴得逞」，為不合資格龕場「搬龍門」，而沒有獲得豁免書的骨灰龕場則要面臨「清灰」，社會需承受歷史遺留的問題。



政府建議修訂《私營骨灰安置所條例》，包括豁免未獲發牌的合資格私營骨灰安置所，可凍結現有規模繼續營運，以免有大量骨灰須遷移。（圖為曾咀及黃泥涌道靈灰安置所。）（資料圖片／余俊亮攝）

若修例龕場可毋需經城規會審批及補地價 如獲「免清金牌」

政府建議修訂《私營骨灰安置所條例》，新修訂涉及五點，其中一點為豁免未獲發牌的合資格私營骨灰安置所，可凍結現有規模繼續營運，以免有大量骨灰須遷移。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑在港台節目《千禧年代》中表示，私營骨灰安置所條例於2017年6月30日實施後，條例規定5年後需要作出檢討。現在政府擬降低申請豁免書的資格，讓1990年1月1日至2014年6月18日上午8時前期間開始營運銷售的龕位可以獲申請豁免書的資格，若通過，這批龕位可毋需經過城規會的審批、無需補地價，只要符合屋宇安全、消防及環保條例就可以有「免清金牌」，繼續營運，等於為不合資格龕場「搬龍門」，私營骨灰龕場「集體撒賴得逞」。

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑認為，若政府修訂《私營骨灰安置所條例》，等於私營骨灰龕場「集體撒賴得逞」（資料圖片／梁鵬威攝）

當局憂致大規模「清灰」 謝世傑：社會須承受歷史遺留的問題

政府在修例諮詢文件中指，截至今年3月底，60間正申請牌照的「截算前骨灰安置所」中，24間因不符申請豁免書資格或計劃繼續出售龕位而無申請豁免書，若最終不符申請牌照要求，便須結束營業，導致大規模「清灰」，影響先人和家屬權益。據初步評估，上述24間骨灰龕場中，13間合符條件申請豁免書，涉3.6萬個龕位，則代表有11間骨灰龕場會因沒有獲得豁免書的骨灰龕場則要面臨「清灰」。

據初步評估，上述24間骨灰龕場中，13間合符條件申請豁免書，涉3.6萬個龕位，則代表有11間骨灰龕場會因沒有獲得豁免書的骨灰龕場則要面臨「清灰」。（資料圖片／鍾偉德攝）

謝世傑指，本身違規的骨灰龕場若在政府修例後，仍不合符條件申請豁免書需要「清灰」，「比個機會佢（違規骨灰龕場）重新申請，都係唔符合嘅話，咁都冇辦法，唯有結業」。

他續說，營辦者有責任符合相關條例，附近的居民及環境同樣要面對違規龕場有機會獲發牌的可能，是一個過去政府欠長遠規劃行政失當下遺漏的歷史問題、在修例下無可避免的「陣痛」，是「社會需要承受歷史遺留的問題」。

江玉歡：政府有足夠位置處理需要「清灰」的骨灰龕場

政府建議修訂《私營骨灰安置所條例》，新修訂涉及五點，其中一點為豁免未獲發牌的合資格私營骨灰安置所，可凍結現有規模繼續營運，以免有大量骨灰須遷移。（資料圖片）

立法會議員江玉歡在節目中指，「修訂係好嘅」，近年有不少私營骨灰龕場不獲發牌照，受害的是市民，過往亦收到市民的求助。而修訂《私營骨灰安置所條例》申請時間的延長方面，她指，「政府有佢嘅數據同理由」，在稍後會向政府作進一步的了解。

因城規會反對、位於高密度住宅地帶等原因，而沒有獲得豁免書的骨灰龕場要面臨「清灰」問題。江玉歡指，「冇辦法解決，呢個真係歷史遺留問題，係當初冇做好規管」，若當初有做好，就不會有這個問題。

食環署有提供暫存服務予需要「清灰」的骨灰龕場。江玉歡表示，政府現時有很多公眾骨灰龕位，「完全唔會有問題嘅，啲位多得濟」，相信11間需要「清灰」的骨灰龕場的龕位可以完全放入政府提供的龕位。