社署職員收安老院經營者賄款　以轉介病人入住　被判囚8個月

社署助理社會工作主任涉於4年間，多次收受一名私家護老院經營者的賄款，從而轉介33名瑪嘉烈醫院病人入住該護老院，涉款8.3萬。案情透露護老院經營者多次向社署主任提供樂年空置宿位的資料，後者回覆說他會努力。二人早前承認串謀行賄，案件今（3日）在西九龍法院判刑，裁判官李志豪指本案屬典型貪污案，有一定持續性，金額不少，考慮到二人認罪，一生奉公守法，過往對社會有貢獻，判社署主任判囚8個月，護老院經營者因協助控方，獲減刑至6個月18日。



被告邱俊和（58歲，社署助理社會工作主任）及李麗珍（50歲，樂年護老院經營者），被控於2018年5月10日至2022年9月26日一同串謀，使邱非法接受多筆饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。

裁判官指護老院經營者在案中獲利 拒判緩刑

李官判刑時指，兩被告沒有案底，背景良好，一生奉公守法，過往對社會有貢獻，認罪便是最大求情因素。邱因本案失去政府工作及長俸，他亦願意歸還賄款予政府，考慮到他認罪，判囚8個月。由於邱被捕時已被充公1.8萬，李官下令她須歸還餘下6.5萬賄款。

至於李麗珍稱希望判處緩刑，李官認為她求情稱自己盡心盡力照顧長者，這是其責任所在，她亦不是沒在案中獲利，看不到判處緩刑的原因，她與邱的罪責相若，但因協助控方，獲額外減刑至6個月18天。

涉案社署主任曾向多名病人親屬建議涉案護老院

案情指，邱俊和案發時為社署助理社會工作主任，負責安排瑪嘉烈醫院荔景大樓的病人入住安老院接受復康治療；李麗珍則是涉案樂年護老院的公司股東兼董事。根據指引，病人或其親屬應自行揀選安老院時，醫務社工只限提供相關資訊，但不得表明偏好，亦須申報任何潛在利益衝突。

邱在案發期間，一共安排了33名由他處理的出院病人入住樂年，其中11名病人的親屬均稱，邱曾建議樂年。兩名被告於2020至2022年間透過WhatsApp通訊，李不時會向邱提供樂年空置宿位的資料，邱則回覆指他會努力。

護老院經營者警誡下承認 向涉案社署主任提供利是

邱曾於2020年12月，在一名大樓出院病人會離開樂年時，向李表示：「你放心」、「我俾番一個畀你，抵番數。」李回應指「樂年靠晒你啦。」此外，邱曾表示他獲上司提醒，不要轉介病人到同一間安老院，李要求邱向病人提及樂年，其後邱指若一次過轉介太多病人到樂年「太敏感」。及後邱向李索取報酬，稱「你端午都冇獎勵我呀。」

案發期間，兩被告曾見面7次，邱曾發訊息指，4,000元較協議金額少，金額不正確；李及後承諾，會在相關病人繳交首月份的住院費後補付餘額。及後邱再稱找人合作不困難，又指李已賺了很多；李回應說邱這幾年幫了她很多。邱另指責李誠意欠奉，所有事情包括獎勵金額，均由她決定；李再向邱表示，她會先還「2 個」。

及至2022年9月，李與邱再見面，並將一個裝有3封利是的白色信封交給對方，內載1.8萬現金。兩人不久後被捕，邱被搜出上述信封。李警誡下承認邱曾轉介13名出院病人到樂年，故把利是交給邱作「中秋節致意」。

案件編號：WKCC4344/2023