恒指連升9日　餐飲業︰蟹民甩身料更願花費在餐飲　學者指未復蘇

港股「牛氣沖天」連升第9日，今日創近8個月高位，三個多月從谷底反彈25%。近日網上便一片喜氣洋洋，有金融從業員上傳奶茶及自助餐的相片慶祝升市。餐飲業界相信有「股民」近日有所斬獲，估計他們更願意花費在餐飲上，或更豪爽點餐，「之前買股票做蟹民嘅終於可以甩身，佢哋不知幾開心。」不過經濟學者認為，本港消費力的復蘇，取決於股市上升的動力，例如需要突破20,000點關口，因此仍要觀望一段時間。



▼疫情期間恒生指數一度跌穿15000點關口▼



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有金融從業員上載食自助餐慶祝相片

恒生指數自今年1月22日跌至年內低位14,794點後，終於「觸底反彈」，最近更「牛氣沖天」連升9日，今日開市後恒生指數早段曾升近400點，創近8個月高位，收報18,475點，升268點，大市成交1,162億元。距離早前低位相差近3,700點，約三個月升25%。

網上便瀰漫一片喜氣洋洋的氣氛，例如有網民於討論區稱「港股一個月賺咗一年人工，今日遞咗辭職信，準備全職炒股了」；有金融從業員亦在Facebook上傳相片慶祝，例如暢飲天仁茗茶，或是享用一頓包長腳蟹及哈根達斯雪糕的自助餐等。

黃家和料股民或更豪爽點餐：蟹民不知幾開心

餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信恒指連升多日，不少市民均有所斬獲。雖然難以預料未來的走勢，但他估計股民在「撥開雲霧」後，願意花費在餐飲上，或更豪爽點餐，「之前做蟹民嘅終於可以甩身，佢哋不知幾開心。」

黃家和又指，5.1勞動節假期只得19.5萬人港人北上，遠低於過往的周末或假期，雖然未能得知天氣不穩是否減低北上意欲，但當日食肆的人流確實有所增加。「會唔會因為升市開心，或者天氣唔好而留港？可能兩樣都有。」

被問到母親節（5月12日）當日的訂枱情況，黃家和表示，由於去年母親節剛恢復開關不久，本港正釋放消費力，加上當時仍未盛行北上消費，業界生意相當暢旺。他考慮到近日經濟狀況逐步改善，對母親節的訂房抱有信心，「未及舊年但應該唔會太差。」

學者︰未突破2萬點關口 再觀望一段時間

不過中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則認為，本港消費力的復蘇，取決於股市上升的動力，例如需要突破20,000點關口，否則股民仍會擔心股市突然向下，因此需要再觀望一段時間。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於主要客群的長者不願冒險，傾向定期存款收息，因此股市暢旺對生意的幫助不大，反而早前銀行提供5厘利息時，他們更捨得花費在晚餐上。「我以前都有買股票，𠵱家冇股票喇，我驚佢好似年幾兩年前咁猛跌。」