共創明Teen｜9成學員至少一指標改善　陳國基：友師12次見面非KPI

政府今日（3日）發布第一期「共創明『Teen』計劃」評估報告，綜合計劃前後的問卷調查結果，學員參與計劃後，整體在自信心、抗逆力、責任感和同理心等八項指標的平均值均有提升。不過，在學員指標改善的比例方面，93.5%人至少有一項指標得到改善，即餘下6.5%學員未有一個指標有改善。香港理工大學應用社會科學科系教授崔永康解釋，這班學員或因參與度不足，未找到合適自己的活動。



問及第一期學員指欠缺與友師相處，政務司司長陳國基在成果會上回應，不會以見面次數作指標：「我哋唔係用12次嚟做一個指標，我相信絕大部份的友師也是十分盡責。」他稱體諒友師屬自願性質，或難在忙碌工作中取得時間。他又指，第二期計劃為學員配對友師時，會考慮學員居住地方以及興趣，並會鼓勵以團隊形式進行活動，相信情況會在第二期會有改善。



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「共創明『Teen』計劃」第一期由2022年10月開始，為期一年，共取錄約2,800名學員，並獲得多個企業和機構支持，成功招募足夠數目的友師、安排豐富多元活動，並籌到約1.4億元捐款。

政務司司長陳國基今（3日）聯同勞工及福利局局長孫玉菡和理工大學應用社會科學系系主任暨科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康，發布第一期「共創明『Teen』計劃」評估報告。

崔永康指，評估分別以量性研究及質性研究收集數據，前者會在計劃前後，向學員、家長／照顧者和友師進行問卷調查，請他們就自身或學員表現在八大關鍵指標的評分；而質性研究則與60對學員及家長，及60對友師進行訪談。

我最記得最初見面時，他們很多都怕羞被動，參加活動時不是站在前面，而是爭着站在後面，到現在變得很積極開朗，主動與我聊天，甚至問我索取卡片，寫電郵給我。這些正面轉變都令我們非常鼓舞。 政務司司長陳國基

評估所用的八項關鍵指標。（評估報告簡報截圖）

8項指標財務規劃能力增幅最大 其次為自信心

八項關鍵指標包括：自信心、抗逆力、責任感和同理心、人際關係技巧及建立社交網絡、自尊感、制定目標能力、財務規劃能力、對社會的歸屬感。首七個指標以6分為滿分；最後一個有關「自尊心」指標以4分為滿分。

學員的前測及後測結果顯示，八項指標的平均值全面提升，其中財務規劃能力增幅最大，由3.77升至4.22，其次是自信心，由4.59增至4.82。

學員的前測及後測結果。（評估報告簡報截圖）

6.5%學員無任何一個指標有改善 學者指或因參與度不足

在家長／照顧者、和友師的前測及後測結果也顯示，覺得學員各方面指標均有增強。其中家長／照顧者覺得學員在財務規劃能力、人際關係、社會歸屬感及抗逆力方面有明顯提升，而友師則特別留意到學員在自尊心、責任感和同理心、及制定目標能力方面的改進。

綜合而言，學員在指標上改善比例，有93.5%人至少有一項指標得到改善，70.4%人至少有三項指標得以改善，有6.5%學員則未有一個指標有改善。

對於這6.5%未有任何指標有改善的學員，崔永康指，學員或因參與度不足，未找到合適自己的活動。他又指，少於1%的學員因學業過於忙碌而退出計劃。

學員在指標上改善的比例。（評估報告簡報截圖）

陳國基：體諒友師忙碌工作中難抽時間見學員

被問及第一期學員指欠缺與友師相處，政務司司長陳國基表示，非常鼓勵友師多與學員溝通，但不會用見面次數作指標，「我哋唔係用12次嚟做一個指標，我相信絕大部份的友師也是十分盡責。」他又指，有學員與友師可見面12次，令人滿意，但也理解基於香港的實際工作環境，有時不能見面。

成果發布期間也有邀請一些計劃的「畢業校友」作分享，其中李靖甫指，計劃令他找到自己成為小提琴老師的夢想，他用資助學小提琴，並曾到澳門及北京表演；另一位學員梁婉珊則指計劃令她由內向變為懂得與人相處。

就怎樣使用資助金額問題，陳國基指資助一共分為兩部份，首期為5,000元，要求學員與到友師商量如何使用，目的是讓學員學習如何籌劃金錢，而餘下的5,000元則是畢業後才會發放，這筆金額將會由學員自己計劃如何使用，但也鼓勵學員與友師分享想法。

陳表示，第一期學員已經自動成為「校友會」會員，當局會提供為期兩年的多元社交和工作實習機會，讓他們知道出外工作是怎樣的，還有他們在工作上應抱有怎樣的態度，讓他們嘗試一下。換言之，計劃變成一年加兩年，即一年密集式的基礎活動，再加兩年「校友會」活動，希望更好延續計劃的效益。

第二期引入組成師友配對組群 改善「欠缺相處」

陳國基續指，第二期計劃為學員配對友師時，會考慮學員居住地方以及興趣，並引入組成師友配對組群，「例如三個教師以及三個學員，如果友師臨時沒有空，就可以是兩個老師帶三個學員」，相信「欠缺相處」的情況會在第二期會有改善。

他表示，將收生對象擴展至中四學生，並將名額增加至4,000名，讓計劃進一步發揮扶持基層青年裝備自己、力爭上游的積極作用。

他說充滿信心，憑着政、商、民三方繼續通力合作，「共創明『Teen』計劃」一定會愈做愈好，讓更多青年站得更高、看得更闊、走得更遠。