今日必看8分鐘｜將軍澳暴雨露天車場水浸｜泳客四肢並用爬上岸

暴雨消息｜天文台：短期有大驟雨 須否發更高警告視乎雷雨帶發展

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，天文台今日（4日）上午8時55分發出紅色暴雨警告信號，至下午3時50分改發黃雨，暴雨下，將軍澳及西貢重災，多處變澤國。

日出康城外露天車場水浸 過百部車遭殃 網民：浸到就嚟可以游水

天文台於今日（4日）早上7時40分發出黃色暴雨警告，至8時55分改發紅色暴雨警告。其中西貢及將軍澳區尤其大雨，截止上午8時40分將軍澳已錄得超過140毫米雨量，多處水浸。有網民上載將軍澳一帶水浸情況，日出康城領都旁邊的露天停車場水浸，過百部私家車浸在黃泥水中，水淹至車胎一半位置，水氹塞滿黃泥。

清水灣二灘泳客四肢並用爬上岸極驚險 廈門灣豪雨沖塌部分沙灘

今日（4日）下午1時30分，紅色暴雨警告現正生效，西貢及將軍澳區尤其大雨。天文台更一度表示，有機會發出黑色暴雨警告信號。今早有市民在西貢清水灣二灘直擊雨水沿樓梯洶湧而下沖出沙灘的畫面，有泳客雖無懼大風大浪，但上水後要返回路面卻是一步一驚心，稍一不慎恐被洪水沖走，相當驚險。至於西貢橋咀洲廈門灣則有部分沙灘被沖塌。

坑口佛頭洲村暴雨水浸天后廟 數十條錦鯉被沖走 村民合力拯救

今日（4日）天氣惡劣，直至上午11時，紅色暴雨警告信號、山泥傾瀉及雷暴警告同時生效。西貢及將軍澳一帶成為重災區，多處水浸。其中坑口佛頭洲村今早有水浸，雨水夾雜泥沙沖落，村民要用毛巾堵塞門隙；天后廟亦被暴雨淹浸，廟內風水井有數十條錦鯉被沖出馬路，村民合力在路面和渠口拯救，可惜大部份已被沖走。

將軍澳暴雨｜露天停車場成澤國 區議員疑斜坡泥沙倒塌引致

本港今日（4日）凌晨開始落雨，天文台7時40分發出黃色暴雨警告信號，在8時55分改發紅色暴雨警告信號。其中將軍澳及西貢雨勢特別嚴重，A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚稱，今早7點起已收到市民表示多處水浸，就算當時未懸掛黃色暴雨警告信號，「區內已經落到黑雨咁」。

將軍澳暴雨｜多商場變水舞間 AEON百貨部暫停 POPCORN水浸通道

紅色暴雨下，將軍澳區內多個商場都頓變「水舞間」，天花出現漏水，甚或水淹商場通道，其中位於將軍澳廣場的AEON百貨貼出通告，因天雨關係百貨部暫停營業，僅超市如常運作；另由將軍澳中心通往POPCORN的室內行人通道早前水浸，POPCORN部分商舖暫時仍未能開業，目前由商場派員清理積水。

紅雨下灣仔告士打道貨車疑「跣胎」翻側 熱心司機停車救人

本港多區今日（4日）受暴雨影響，紅色暴雨警告信號生效期間，灣仔告士打道發生驚險交通意外，一輛貨車懷疑「跣胎」失控撞壆後翻側，司機和乘客一度被困車內，有途經現場的熱心司機見狀停車，協助兩人爬出。貨車司機幸無受傷，乘客則感胸口痛，清醒被送往律敦治醫院治理。

黃雨｜將軍澳坑口道塌護土牆 危險品貨車駛經跣胎 來回線受阻

天文台於今日（4日）上午7時40分發出黃色暴雨警告信號，同時有局部地區大雨提示，西貢區的將軍澳及清水灣已錄得超過150毫米雨量。早上7時26分，將軍澳坑口道近明愛新村有護土牆倒塌，面積約8米乘5米，部分山泥堵塞行人路及行車線。湊巧一部運危險品的貨櫃車駛經，天雨下跣胎停下。消防員接報到場，一方面圍封護土牆，另一方面用工具固定貨櫃車防跣。目前坑口路來回線封閉。運輸署表示因水浸，影業路（來回方向）的全線現已封閉。

大埔道國產電動車車禍 落地1個月掃毀10米欄 車輪飛脫司機蹤杳

長沙灣發生車禍。今日（4日）凌晨1時許，一輛落地近一個月的ORA國產電動車沿大埔道上斜，途經近郝德傑道一個右彎時，懷疑失控「自炒」，掃毀左邊約10米長鐵欄，左邊頭轆和其他零件繼而飛脫，車頭損毀，其他駕駛人士見狀報警，警員到場發現人去車空，正追查涉案司機下落，現場可見，涉事車輛其餘車轆均撞至變形，車上安全氣袋彈出。

東區夜繽紛｜數十人海旁觀賞無人機表演 民政專員冀成訓練基地

今晚（3日）在北角東岸公園主題區，有「東區夜繽紛」無人機燈光表演，以及東區無人機協會成立典禮。東區民政事務專員致辭時表示，今次活動「喺東區嚟講，係好大嘅盛事」，因是首次有地區成立無人機協會，以推動地區人士學習無人機，他展望在未來，可將東區發展成無人機的訓練基地，吸引更多愛好無人機的市民來東區玩無人機。