維港teamLab｜發光蛋展覽延長至6.8　本周三起毋須預約　直接入場

康文署今日（6日）宣布，「teamLab: 光漣」和「藝術有理」展覽展期將由6月2日延長至6月8日。另外，為方便更多市民參觀， 展覽亦將由5月8日（星期三）起取消原先預約登記入場安排，參觀人士將可在開放時間內直接前往參觀。



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活動共錄得逾200萬人次參觀

由康文署主辦的大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」自3月25日開幕以來，整個活動已錄得超過200萬人次參觀。署方表示，為了讓更多市民及旅客參觀展覽，其中「teamLab: 光漣」和「藝術有理」展覽展期將由6月2日延長至6月8日。

另外，署方表示，為方便更多市民參觀， 展覽亦將由5月8日（星期三）起取消原先展覽部分位置（即添馬公園草地部分）須於Klook預約專頁的登記入場安排，參觀人士將可在開放時間內（即每晚6時30分至11時）直接前往參觀，毋須預先登記。

發光ovoid可與觀眾互動變換顏色

由康文署夥拍teamLab所打造的「teamLab: 光漣」展覽，展示兩件藝術作品：《持續站立的生命》中數百個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物），隨着與觀眾的互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

是次第二屆「藝術@維港」由五個藝術項目組成，包括由康文署藝術推廣辦事處及科學推廣組聯合策劃的「teamLab：光漣」及「藝術有理」展覽。在尖沙咀則分別展出由K11集團、信和集團及領賢慈善基金三個合作夥伴各自籌劃及自資的藝術項目；而領賢慈善基金的項目獲得文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的項目計劃資助。「藝術@維港2024」期望透過結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，為市民及旅客在維港兩岸帶來耳目一新的感官體驗。

有關「藝術@維港2024」各展覽的內容、展期及最新資訊等，可參閱網頁並留意網頁信息更新 www.museums.gov.hk/tc/web/portal/artatharbour.html。