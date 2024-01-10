段崇智辭職｜任內中大排名升至世界第38位　籌款一度創新高

香港中文大學校長段崇智周一（8日）向校董會請辭，將在明年1月卸任。他於2018年1月1日就任香港中文大學第八任校長，擔任校長至今逾5年，在他任內期間，中大在QS世界大學排名最高為第38位，中大在2019/20年籌得捐款約捐款收益約13.08億元，屬20年間最高紀錄。



中大校友、前校董香樹輝指，段崇智是非常努力的人，中大的排名提升有上升，「呢個佢做嘅功夫，係得到國際嘅認同。」



中大校長段崇智。（資料圖片）

QS世界大學排名由40外升至第38位

段崇智擔任中大校長期間，中大在著名的Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名中起伏不斷。2018年至2021年間，中大世界排名一直徘徊於第40幾名左右，直至2022年突破40，上升至第39位，於2023年再升1位至第38位，為段崇智任內最高的排名。不過，2024年排名則大跌9位至47位，與本港上榜的大學多間排名一同下跌，以往於首50名內的「三大」，只得港大和中大無失守。

連續兩年籌款逾10億元

另外，段崇智任內期間，中大在2019/20年度籌得捐款約捐款收益約13.08億元，佔大學總收入約12%，根據中大歷屆的學校年報顯示，款項亦是在2002年至2022年這20年間，籌得最高的捐款數目。2020/21年度籌得捐款亦有11.6億元；2021/22年度減半至4.67億元；2022/23年度反彈至5.6億元。

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深圳中大開醫科、建中大深圳醫學院

香港與大灣區發展日益緊密，大學亦不例外。在段崇智任內期間，香港中文大學與深圳市人民政府、香港中文大學（深圳）於2019年1月正式簽訂協議共同興建香港中文大學（深圳）醫學院及其附屬醫院，並開辦「臨床醫學學士」課程，培育醫生。

香港中文大學（深圳）醫學院於2021年8月正式成立，是港中大（深圳）繼經管學院、理工學院、人文社科學院、數據科學學院之後建立的第五所具有從本科至研究生培養體系的學院。

建眾創中心鼓勵學生灣區創業

除了醫學院，中大亦在學生創科方面，鼓勵其融入大灣區的發展。香港中文大學（中大）深圳研究院眾創中心於2018年5月12日正式開幕啟用，為有志於內地市場創業的學生及畢業生提供工作間及顧問服務等不同支援，鼓勵新興科技創業。

讓學生於香港內地兩校修雙主修課程

此外，在2022年，中大公布與香港中文大學（深圳）將合辦全港首個讓學生於兩地校園修讀的雙主修課程。學生將修讀跨學科數據分析課程，及在指定學術範疇中選讀由中大或中大（深圳）開設的課程作為另一主修，並於兩地校園上課，讓有意投身大灣區發展的學生獲得豐富的兩地學習和實習體驗。

有中大「護法」之稱的中大前校董香樹輝表示，段崇智是在提升中大於國際聲望上，近年獲得很多成績。（中大影片截圖）

前校董香樹輝評價：非常努力的人

提到校長段崇智在任內的貢獻，中大校友、前校董香樹輝指，段是非常努力的人，在提升中大於國際聲望上，近年獲得很多成績，觀乎不同的國際評價，中大的排名提升均有上升，「呢個佢做嘅功夫，係得到國際嘅認同。」他又提到，段崇智去年8月當選環太平洋大學聯盟（APRU）主席，「證明整個區對佢都相當尊重。」

香樹輝續指，段崇智領導的團隊一直也很團結，做事亦相當努力，所以在社會事件時，外界環境有多惡劣，中大仍有能力消除危機。不過，在校內學生組織方面，他指一間用公帑成立的大學，必然要跟隨政府法例，雖然理解學生或對此有意見，但認為不能因此「怪責」段崇智。