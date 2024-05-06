的士加價｜消息：政府擬准紅的落旗加約2元　有望加快上行會審批

的士有望加價，消息指政府已審視加價申請，初步認為市區的士落旗加價約2元比較合適，較業界申請5元加幅為低，方案最快明天（7日）諮詢行政會議，稍後提交行會正式拍板決定幅度。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌向《香港01》表示，2元幅度雖稍高於通脹，但能抵銷的士經營成本壓力，認為社會較易接受。



的士業界去年3月達成加價共識，相隔一年便獲正面回應，較上一次加價等待4年才獲批為快。政府消息人士透露，今次是加快處理的士加價申請，因明白業界關注經營成本上升，希望加價後改善的士服務質素，而月底截止申請的的士車隊牌照制度，亦有助提升的士服務水平。



的士業界去年3月達加價共識 紅的申請落旗加5元

的士業界2023年3月就加價申請方案達成共識，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元。業界解釋近年的士保險費、墊底費增加一倍，惟的士收費落後通脹，加價亦少於每年按機制檢討票價的港鐵。

消息說，政府已審視加價申請，初步認為市區的士落旗加價約兩元比較合適，較業界申請5元加幅為低。（資料圖片）

消息：政府初步認為紅的落旗加約2元較合適

事隔一年，的士有望加價。消息說，政府已審視加價申請，初步認為市區的士落旗加價約2元，至29元起錶會比較合適，較業界申請的5元加幅為低，新界的士、大嶼山的士預料亦可加價，方案最快明天（7日）諮詢行政會議，稍後提交行會正式拍板決定幅度。政府消息人士透露，業界申請的5元加幅「真係高」，會考慮市民承擔能力，及平衡業界利益，做好把關角色。

陳恒鑌接受《香港01》訪問時說，的士業界面對保險費上升、通脹高企，認同的士要加價，惟加幅應該要貼近通脹。（資料圖片/馮子健攝）

陳恒鑌認同的士加價2元 已能抵銷經營壓力

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌接受《香港01》訪問時說，的士業界面對保險費上升、通脹高企，認同的士要加價，惟加幅應該要貼近通脹。他認為市區的士落旗如果加價2元左右，幅度雖然會較通脹「高少少」，但是能夠抵銷的士成本上漲壓力，相信社會較易接受。

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元。(資料圖片)

的士上次加價等4年才獲批 今次一年便獲正面回應

的士上一次加價是2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元，市區的士落旗27元；新界的士23.5元；大嶼山的士22元。業界其實早於2018年9月已向運輸署申請加價，期間政府一度因應社會情況未有處理，事隔4年，於2022年4月獲政府重新評估申請，3個月後最後獲行政長官會同行政會議通過。

消息：政府加快處理加價 冀回應業界關注並改善服務

政府消息人士表示，今次處理的士業界加價申請的節奏加快，除了因為明白業界的關注，亦希望加價能改善的士服務質素，提供穩定的服務水平，加上去年已通過引入的士車隊管理制度的法例，的士車隊牌照申請月底截止，相信推出車隊後有助進一步提升服務水平，回應社會對的士服務質素的關注。

運輸署回覆《香港01》查詢時說，正審視的士業界提出的加價申請，適時將建議提交行政會議審議。（資料圖片）

運輸署：正審視加價申請 適時提交行政會議審議

運輸署回覆《香港01》查詢時說，正按的士營運的財務可行性、的士營運成本、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距、整體供求情況、服務質素，以及市民對收費加幅的接受程度等所有相關因素，審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請，完成評估後，會適時將建議提交行政會議審議。