流感｜6歲男童染甲流併發腦病變　情況危殆留醫PICU　無打疫苗

衞生署今日（6日）公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的6歲男童，今經臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況危殆，現於威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部（PICU）醫治。



衞生署公布一名6歲男童感染甲型流感併發腦病變，現時情況危殆。（資料圖片）

上周六發病 今威院求醫入住兒童深切治療部

衞生署衞生防護中心今日正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的6歲男童。中心指他於上周六（4日）起發燒及流鼻水，同日曾向私家醫生求醫，今日因徵狀惡化，被帶到威爾斯親王醫院求醫並入住該院兒童深切治療部。

中心續指，病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況危殆。調查亦顯示，該病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，而他的一名家居接觸者出現病徵。

樓主表示她早年在葵涌醫院病房內情緒失控，幸有醫科生「愷聞姐姐」陪伴在側。圖為示意圖。（資料圖片）

葵涌醫院神科女病房再有病人感染甲型流感病毒

另外，葵涌醫院早前一個精神科女病房有甲型流感病毒個案組群，發言人今日（6日）表示，該病房再有一名42歲女病人出現發燒徵狀，院方已為病人進行所需病毒測試，結果對甲型流感病毒呈陽性反應，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。

衞生署衞生防護中心發言人表示，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗；有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由網站。

中心續指，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。