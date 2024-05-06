侍應4度與14歲妹亂倫　妹揭事件反遭母責怪丟臉　兄囚6年半

男侍應涉在小西灣住所內，四度和14歲的胞妹性交，事件報警後，他向警員承認和胞妹有性關係。侍應早前承認四項亂倫罪，法官今(6日)在高等法院判刑時引述胞妹的創傷報告，指她事後患上創傷後遺症和被迫害妄想症，有自殺念頭。事件曝光後，胞妹遭母親怪責丟臉，母親甚至著她撤銷口供。法官拒接納辯方求情指被告與其妹有超越兄妹的關係，直斥被告是「佔便宜」，且違反基本倫常道德，考慮他沒有使用安全套下等因素，判他監禁6年半。



被告TTC，29歲，侍應。他早前四項亂倫罪，指他於2017至2019年間，和胞妹X性交。

被告TTC在高等法院承認4度與親妹亂倫，被判囚6年半。

事主見被告身形男性感害怕

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指父母和被告曾暴力對待她。她在本案後患上創傷後遺症和被迫害妄想症，出現幻聽和幻覺，有自殺念頭。母親指生活艱難，著X忍耐。X向社工透露被侵犯後，母親怪責她丟臉，著她撤銷口供。此外，X在本案後不信任男性，遇到和被告身形相若的男性，也會感到驚慌，擔心遭報復。

官指被告佔便宜

法官判刑時斥責被告的行為違反基本倫常道德，判刑需撫平X的創傷。法官不接納辯方所指，被告和胞妹的關係良好至超越兄妹關係，根據案情認為被告是「佔便宜」，辯方說法亦和報告內容不符。考慮被告四次犯案，沒有使用安全套等，判被告監禁6年半。

案件編號：HCCC214/2023