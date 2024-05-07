SARSON's瓶裝麥芽醋含未標明防腐劑　食安中心下令回收

食環署食物安全中心周一（6日）公布，一款來源地為英國、品牌為SARSON's的瓶裝麥芽醋（Malt VINEGAR），樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。



涉事產品容量568毫升，受影響批次的最佳食用日期為2025年12月31日，經銷商為牛奶有限公司。食安中心已知會涉事經銷商，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收。

食安中心表示，從何文田一超級市場抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

食安中心稱，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。清洗和烹煮可除去食物中大部份二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

產品資料如下︰

產品名稱：Malt VINEGAR

品牌：SARSON's

來源地：英國

容量：568毫升

此日期前最佳：2025年12月31日

經銷商：牛奶有限公司