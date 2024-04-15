食安中心揭一泰國進口雪糕大腸菌群超標　產品已封存未流出市面

食物環境衞生署食安中心今日（15日）公布，進口品牌After You Dessert Cafe一款產自泰國、名為Milk Ice（Frozen Confection）的雪糕甜品樣本大腸菌群含量超標，已將有關食品封存，並無流出市面，中心現時正跟進事件。



食安中心公布品牌After You Dessert Cafe一款產自泰國、名為Milk Ice（Frozen Confection）的雪糕甜品樣本大腸菌群含量超標。（資料圖片）

中心指，是次發現是從「恆常食物監測計劃」的進口產品中，抽取有關冰凍甜點樣本進行檢測。結果顯示，兩個樣本的大腸菌群含量分別為每克含250、260個，超出法例上限。

中心發言人指，已知會涉事進口商天發貿易有限公司違規事項，受影響產品亦已全數封存，未有流出市面。中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售該款產品的批准。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元、監禁3個月。惟中心提到，大腸菌群含量超出法例標準，只顯示產品的衞生情況欠理想，並不等於會引起食物中毒。