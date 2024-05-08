長者睇牙難｜74歲翁為72歲妻奔波15小時取街症籌：負擔不起睇私家

74歲的陳伯周二（7日）早上約8時半離開藍田康逸苑的家，行落山到觀塘協和街觀塘社區健康中心大樓，為的是要取得衞生署觀塘牙科診所周三（8日）的街症籌號，好讓仍在工作的太太可以免費剝牙。他放下物件霸位，先行步行回家休息，而在他前面早已有11人用物件霸位，大家都在等周三凌晨0時派籌。



陳伯在下午4時再折返診所等候，買了一個漢堡包帶來做晚餐，然後由日等到夜；72歲老伴放工後，再給他帶來一個漢堡包，再等到午夜成功取得籌號。他說到私家牙醫診所，剝牙要1,800多元，兩老負擔不來。他認為要這樣排隊拿籌很浪費時間，「年紀太大，70幾歲你叫我排！」作為長者的他，見到有不少長者都在排隊，「睇到好慘，有老人家腳都行唔到。」



陳伯花了15小時，只為一張牙科籌號。衞生署7月起將派籌時間推前四小時至晚上8時，會否改善基層市民為爭籌而長時間排隊局面嗎？



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長者晚上10時到才知額滿 稱只好找私家牙醫

4月中公布的審計報告指出，有市民為排衞生署牙科診所街症，提早七小時，在下午5時已在診所排隊等派翌日看牙醫籌號，豈料不乏有人更早。

記者周二晚上9時許到觀塘牙科診所觀察，發現離派籌尚有近3小時，開放予市民排隊等拿籌的位置全已坐滿或被霸佔，意味着其後來到診所的市民，已無法拿到籌號看醫生。有長者在晚上10時到診所，發現滿額隨即離開。他原以為即時有得看醫生，發現即使取得籌號，也要早上再排隊看醫生，稱寧願看私家牙醫，「千幾蚊去私家剝牙。」

陳伯早上9時到排第12 指私家醫生剥牙要$1800

74歲的陳伯早在周二早上9時已到觀塘牙科診所排隊，為的是希望為72歲的太太可以免費剝牙，惟即使早15小時來到，都只是排第12個。排首幾位的市民未有接受訪問，因此不知他們何時到來。

陳伯表示，這是第一次排街症，因難以負擔私家牙醫剝牙要1,800多元，加上太太要工作不能早排隊，故由他先來霸位。

帶一個漢堡包做晚餐 妻放工再送來一個

他表示，早上來到後仿效其他人用物件霸位才敢回家休息，並在下午4時再折返排隊。被問到晚上是否要捱餓，他則指，自己已預先買了漢堡包做晚餐，之後等太太來時會再買一個漢堡包給他。他直言，要這樣排隊拿籌很浪費時間，「年紀太大，70幾歲你叫我排」，並指見到有不少長者都在排隊，「睇到好慘，有老人家腳都行唔到。」

批評香港牙科服務「比大陸仲差」

陳伯慨嘆家住藍田，凌晨0時才可拿籌，不知有沒有車可以回去，可能拿完籌再步行半小時回家。

對於7月門診初步登記時間將改為服務前一天晚上8時開始，他則反而希望，排完可以立即可以看牙醫，而非要浪費兩日時間。他批評香港牙科的服務「比大陸仲差」，「香港唔好咁樣做啊，面子都冇埋。」

在晚上8時多開始排隊的方伯較幸運可以拿到籌，但已是最後的幾個。他批評牙醫街症名額太少，「最好多啲籌，唔使排4、5個鐘，8點幾已經排到37啦。」被問到為何來排籌，他則指，私家醫生沒有牙科街症專業，因為這裡專幫市民剝牙。

7月起提早至晚上8時派籌 衞生署設電子派籌和登記系統

醫務衞生局局長盧寵茂周二公布，政府牙科診所7月起將由凌晨0時派籌，提早至前一晚8時起。衞生署補充，署方也會推行線上電子派籌和登記系統，提供11間診所實時餘籌資訊，讓市民毋須再親身排隊取籌。明年起亦會透過非政府機構提供牙科服務，屆時籌額可由現時全年2萬個，增加至全年6萬個。