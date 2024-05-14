全球繁榮峰會開幕　葉劉淑儀：推動國際社會應對地緣政治問題

香港首個民間聚焦討論地緣政治議題的國際論壇「2024全球繁榮峰會」周一（13日）開幕，有約200名來自世界各地的商界領袖、學術界翹楚、智庫及投資機構等代表出席。峰會發起人兼匯賢智庫主席葉劉淑儀期望周二（14日）舉行的一系列專題討論，深入探討影響全球繁榮最迫切的議題，攜手推動國際社會就地緣政治問題提出應對方案，凝聚共識，加強合作，為全球未來發展開拓新里程。



歡迎晚宴周一晚於香港富麗敦海洋公園酒店舉行，行政長官李家超、外交部駐香港特派員公署特派員崔建春出席主禮，為峰會一連三日的活動揭開序幕。葉劉淑儀致歡迎辭表示，非常榮幸，能夠邀請到這麼多來自世界各地的頂尖學者、商界領袖、知名前官員和專家到來。

周二舉行舉行的峰會，包括主題午餐會和五場專題討論。屆時諾貝爾化學獎得主、國際結構生物學權威羅傑．大衛．科恩伯格教授（Professor Roger D. Kornberg）將發表主題演講。五場專題討論涵蓋的議題包括：全球化與去全球化、泛安全化的風險及對發展的影響、科學技術合作和人類未來、大國競爭與和平共處，以及氣候變化與可持續發展。

峰會將於周四（15日）匯聚亞洲地區具遠見的青年企業家、高級管理人員和學者舉行青年領袖論壇，共同探討未來全球經濟發展和機遇，為一連三天的峰會落下帷幕。