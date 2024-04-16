不滿拒答港版淡馬錫開支　 葉劉：會否薪酬過高驚交唔到成績？

港府2022年宣佈成立香港投資管理有限公司（港版淡馬金錫），惟至今未交代人手編制、員工薪金等。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀趁審議本年度預算案的特別財委會，要求政府交代預算營運開支、人手編制、決定其行政總裁薪酬水平的條件等，惟政府無正面回應。葉劉淑儀在今日（16日）特別財委會上再追問，直言不滿政府的答覆，稱該公司以公帑運作，質疑有甚麼不可告人、「會唔會薪酬過高驚市民話交唔到成績？」



她稱，即使金管局總裁薪金也可由金管局年報得知，質疑為何香港投資管理有限公司行政總裁不用交代？



葉劉淑儀不滿政府拒交代港投行編制及薪酬水平。（廖雁雄攝）

香港投資管理有限公司為政府全資擁有，把在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，及新成立的「共同投資基金」歸一收納管理，以更好利用財政儲備促進香港經濟和產業發展。

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊（香港投資管理有限公司網頁圖片）

政府於去年9月宣布任命陳家齊為香港投資管理有限公司首任行政總裁，任期三年。根據當時的公布，陳家齊為大律師，於2010年加入香港金融管理局儲備管理部為經理，2012年及2015年分別升任為高級經理及分處主管，其後於2018年獲委任為外匯基金投資辦公室首席投資官（私募市場），2020年獲委任為助理總裁（貨幣管理）。而當局當時也沒有公布陳家齊的聘用條件。

根據2022年金管局年報，總裁余偉文有1,031.9萬元酬薪及福利，包括固定薪酬708.4萬元，浮動薪酬為217.2萬元，其他福利106.3萬元。

文件無交代詳情 葉劉：非常不滿

政府答覆指港投公司正就潛在項目和夥伴進行深入盡職審查工作，由於涉及市場敏感資料，待日後項目進展成熟後會按董事會制訂的披露安排作適當披露。港投公司的員工薪酬及福利政策會由薪酬委員會審閱及作出建議，並由董事會審批。董事會在決定港投公司員工的年度薪酬調整時，將考慮薪酬委員會提出的建議，及其他相關因素。

不過，葉劉淑儀在今日的特別財委會會議上直言非常不滿政府的答覆，反問「點解唔講？完全冇答問題，就算金管局總裁薪酬喺年報都睇到」。財經事務及庫務局局長許正宇表示港投公司剛成立，與其他投資機構設置類似，有總裁、投資小組、後勤支援，對於議員要求會帶回去考慮。

惟葉劉淑儀追問，要交代營運開支、人手編制、薪酬水平等都要讓公眾知道，又批政府用港投公司的薪酬委員會做擋箭牌，促交代以何準則釐定行政總裁薪金。許正宇回應指，會盡快交代。

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港設家族辦公室啟動禮引發熱議（恒生大學圖片）

議員關注如何做好家族辦公室審查工作

此外，阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮，引起社會熱議。新民黨立法會議員何敬康質疑，投資推廣處在吸引家族辦公室方面，如何做好審查工作；自由黨立法會議員李鎮強亦指出，市面有中介介紹來港設家族辦公室，如何做好監管，以致不會被「搭雞棚」。

投資推廣署署長劉凱旋回應指，家族辦公室來港，只要不是證券等行業毋須申請牌照，當然開銀行戶口、管理公司等需要根據機構進行一般調查。對於中介推廣來港設家族辦公室，財經事務及庫務局局長許正宇稱，市場不同中介推廣，在受監管範圍內推廣屬於正常，政府亦有專業服務團隊加強與業界溝通，會接觸業界，而中介宣傳等要依法辦事。