五一勞動節｜垃圾徵費試點清潔工稱工作量倍升　李家超承諾檢視

今日是五一勞動節。特首李家超日前到訪垃圾徵費先行先試計劃試點之一的柴灣連翠邨，了解前線清潔工人和保安員的工作，感謝他們的辛勤工作貢獻社會。有清潔工指要使用指定膠袋處理垃圾令工作量增加五成至一倍，李家超承諾會檢視計劃每個環節，鼓勵工人多向政府反映意見。



李家超在勞工及福利局局長孫玉菡、環境及生態局局長謝展寰，工聯會會長吳秋北和理事長黃國陪同下到連翠邨，分別向保安員和清潔工了解工作情況。由於連翠邨是垃圾徵費先行先試計劃的試點之一，他先後向不同崗位的清潔工了解計劃實施後的情況，有清潔工坦言過去只用三小時處理垃圾，現在因為要使用指定膠袋，令處理時間增加一人倍至六小時；也有清潔工指工作量至少上升五成。

感謝各行各業勞工對本港繁榮的貢獻

李家超聞言後稱，政府會仔細研究垃圾徵費的實施各個環節，希望前線人員多反映意見。他又感謝他們努力工作，服務市民，在此向全港所有勞工朋友表達敬意，感謝各行各業的每一位勞工為香港繁榮發展作出貢獻。

他又指，政府積極推動勞工福利，今年勞動節有好消息帶給打工仔，指政府已接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議，包括法定最低工資水平由「兩年一檢」改作「一年一檢」及採用方程式作計算，進一步保障基層僱員的收入。他期待政府與社會各界攜手合作，為香港勞工締造合理、公平和安全的工作環境，共同為香港的未來打拼。