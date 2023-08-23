願榮光禁令案　官指國安法屬新領域　准律政司提出上訴

政府申請禁制傳播《願榮光歸香港》作意圖煽動分裂國家等非法用途，高等法院法官陳健強聽取陳詞後，認為禁令會與現行刑事法例有衝突，拒批出臨時禁制令。律政司則提出上訴，並已向法院提出上訴許可申請，相關文件列出多項上訴理據。陳官今(23日)頒下判辭，並批出上訴許可。



原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

律政司的上訴許可申請文件中，列出多項上訴理據，包括行政長官根據《國安法》第47條發出證明書，認定入稟狀所列的4類行為涉及國家安全。惟原審法官考慮是否批出禁令時，沒有充分「尊重」行政長官的評估。律政司強調，證明書對法院有約束力。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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國安法屬新領域

法官陳健強在判辭指，律政司早前列出的七項理據，幾乎挑戰其所有決定。此外，律政司現時提出的理據，是覆述原審時的理據。惟因國家安全的重要性，《國安法》亦屬新的領域，因此傾向批出上訴許可。陳官亦指，是否批出臨時禁制令是法庭的權力，要上訴庭推翻下級法級如何運用該權力，其門檻不低。

指律政司理據如指特首說法屬決定性

就律政司指，行政長官根據國安法第47條發出證明書，認定入稟狀所列的4類行為涉及國家安全，有關證明書對法院有約束力。陳官指，即使沒有證明書，法庭也接納該4類行為涉及國家安全，又指律政司在原審時沒有提及，證明書有助考慮法庭是否批出禁制令。陳官亦指，雖然經仔細考慮後，仍不清楚為何法庭不是最適合評估，禁制令是否有實際效用。惟根據律政司的理據，證明書對禁制令的實際效用，幾乎是決定性的。陳官因應國安的重要性等因素，批准該上訴理據。

未明為何律政司指他未作考慮

此外，律政司亦指陳官考慮禁制令是否有實際效用時，未有考慮相關的因素，或考慮不相關的因素。陳官指，在其判辭中已列出大部份事項，難以理解律政司指他未有考慮。惟就律政司質疑陳官未有考慮，有禁制令才可令各大網絡平台移除涉案歌曲，陳官則批准該上訴理據。

拒批就寒蟬效應的理據

律政司在最後一項理據亦指，陳官錯誤裁定禁令會製造寒蟬效應，令到無辜的人避之則吉。惟陳官在判辭指，其原審的裁定是若認為臨時禁制令有實際效果，以及不會和現行刑事法衝突，即使有寒蟬效應，亦會批出禁令。陳官坦言不接納指稱他處理寒蟬效應犯錯，是合理有爭辯之處，因此不批准就此方面的理據提出上訴。

就律政司提出的7項理據，法官批准大部份理據可上訴至上訴庭。

案件編號：HCA 855/2023

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