西貢牙科診所改派籌時間　剝牙婦：私家1000蚊，診所唔使錢唯有忍

審計報告上月揭衞生署牙科街症排隊問題持續，有病人排足7小時只為午夜能取籌，建議衞生署改善安排。



被審計報告點名的西貢方逸華牙科診所，今日（9日）推出新派籌安排，正式派籌時間由上午11時改為下午1時，半小後可以應診，縮短派籌與應診時間差距，惟新安排下病人仍要在凌晨12時取臨時籌。



有排隊取籌人士指新安排較以往「好少少」，以前取籌、登記及看診可能要來往診所三次，現時凌晨取籌後，下午1時完成登記即可看診，但仍要來往診所兩次。



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審計報告公布後，政府宣布衞生署7月起會調整牙科診所派籌安排，初步登記時間由服務當日凌晨零時改為前一天晚上8時開始，經初步登記後，須在診所服務時間前半小時，返回該診所，核對身份證明文件及正式登記後便可接受服務，避免市民深宵排隊及須多次往返診所。

其中審計報告特別點名提到的西貢方逸華牙科診所，該診所只在逢星期四下午提供服務。在原本安排下，凌晨已登記的市民，上午11時或之前到診所取籌，1時半登記看診，須多次往來診所。

診所今日（9日）起改善派籌安排，診所門外今張貼告示，市民要在當日凌晨12時排隊初步登記，不過就將11時取籌時間改為中午1時，共派發21張籌，市民接着於下午1時半看診，期間可在診所內等候，變相只需往返兩次。

派「頭位」的謝女士因牙腳壞死，牙痛已有一年需要剝牙，惟私家牙醫要1,000多元太貴，故來排街症。(翁鈺輝攝）

「頭位」市民：私家牙醫要1,000多元太貴

派「頭位」的謝女士因牙腳壞死，牙痛已有一年需要剝牙，惟私家牙醫太貴，「出面剝要1千蚊， 呢度唔使錢,，咁你唯有忍受」，故來排街症。她表示新安排較以前「好少少」，以往需要早上7時至8時到診所排隊，9時派籌，中午又要再登記，大約等至下2時才獲安排剝牙，即須來往診所兩三次。

謝女士又說，新安排下凌晨12時或早上來取臨時籌，下午1時到診所登記，等半小時已可安排剝牙，即只須來往診所兩次：「我係第一個籌，凌晨12點嚟，做三樣嘢，12點攞籌、（下午）1點登記，唔使兩點就剝哂喇」。