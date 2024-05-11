社工註冊局｜距換屆半年多　消息稱當局將公布改組　或增委任比例

勞工及福利局局長孫玉菡周五（10日）在社交媒體炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，有必要完善管治，更好維護國家安全。目前的社工註冊局由15名成員組成，8人由註冊社工選出，6人由特首委任，一人為社署署長或其代表，每屆任期為3年。



現屆社工註冊局成員任期於明年一月屆滿，按以往日程，下屆社工註冊局選舉將於今年12月舉行。消息指，當局短期內將交代社工註冊局「完善管治」安排，方向包括修改《社會工作者註冊條例》，當中或增加社工註冊局委任成員比例，最快或下周內公布，爭取修例於下屆社工註冊局選舉前完成。



社工註冊局2021年12月4日改選，當中7人團隊名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛（右一）。（2021年社工註冊局民選成員專頁）

目前社工註冊局由15名成員組成，8人由註冊社工選出，今屆8個選舉席位，由被視為「開明派」的7人團隊於2021年12月的選舉全數當選，包括連任並於目前為註冊局主席的伍銳明，以及前香港眾志副主席黎汶洛。

孫玉菡周五說《社會工作者註冊條例》賦予社工註冊局處理社工註冊、紀律管制和相關事宜，強調賦予註冊局的是公權，負責監管註冊社工的專業操守，應時刻以公眾利益為依歸，不偏不倚地履行法定職責。

他指，《香港國安法》實施後，當局已隨即作出《公告》，將危害國家安全的罪行納入《條例》附表2，但註冊局至今仍未採取具體行動，又說有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，違法行為性質及嚴重性令人質疑他們是否適宜成為註冊社工，而局內雖有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票批准有關申請。他又提到，雖然註冊局內有委員強烈反對，但最終仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組。

社工註冊局。（呂穎姍攝）

有社工界人士表示，政府欲「處理」註冊局組成辦法早有跡可尋，孫玉菡公開炮轟註冊局後，相信「改組」即將來臨。有社會工作者註冊局委任成員以及本身是社工的立法會議員在孫玉菡發文後亦均指註冊局目前架構有必要修改。

消息指，當局短期內將交代社工註冊局「完善管治」安排，方向包括修改《社會工作者註冊條例》，當中或增加社工註冊局委任成員比例，最快甚至將於下周內公布，爭取修例於下屆社工註冊局選舉前完成，加入委任非業內人士、委任成員比例過半都是「研究方向」。

孫玉菡炮轟社工註冊局「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。

