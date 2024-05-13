社工註冊局｜曾與勞福局就國安法交換意見　委任時無人被控或定罪

勞工及福利局局長孫玉菡上周五（10日）撰文指控社工註冊局五宗罪，包括未將危害國家安全罪行，納入《社會工作者註冊條例》；又不點名批評目前因暴動案發還重審的「陣地社工」陳虹秀，在紀律委員會擔任備選委員小組成員。



社工註冊局主席伍銳明今日（13日）首度開腔，表示註冊局有應當局要求將《國安法》納入條例作指引，並曾與當局交換意見，稱孫玉菡或有誤解，希望與對方會晤。



至於委任紀律委員會備選委員一事，他指當初委任時，沒有任何備選成員面對訴訟、甚至被定罪。強調香港重視無罪假定，註冊局不會因為單方面認為某人有罪，就要剝奪任何人權利。



社工註冊局。（呂穎姍攝）

伍銳明：聯絡勞福局「睇下政府有咩諗法」

伍銳明於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，註冊局主要職能有兩點，包括制定註冊社工標準，以及監管社工質素、處理違紀行為；現時組成上則是8名民選成員、6名委任成員、以及1名社署代表。針對坊間近日傳出政府有意改組註冊局架構，增添更多委任成員，伍銳明就指香港是國際化多元社會，一直抱持自由、多元等概念發展，作為專業團體，相信過去、現屆政府都希望組織朝此方向發展。

就著孫玉菡上周在Facebook提到註冊局至今兩年，都未將禁止被裁定犯了危害國家安全罪行的人士，成為註冊社工的《2022年社會工作者註冊條例（修訂附表2）公告》執行。伍銳明就指「（孫玉菡）局長有誤解，未必咁全面」，附件定明社工犯下任何違章罪行時，都會先與個案了解，並由註冊局委員內部同意是否批准其註冊。他強調，只要有任一委員反對，已不可成為註冊社工；故機制清楚、行之有效。

孫玉菡炮轟社工註冊局「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。



就著將國安法納入註冊機制，他就回應指，有新法律時都會檢視、完善，當時將國安法納入條例後，已聯絡勞福局交換意見，「睇下政府有咩諗法」，從而改善、調節。伍銳明又指，一直希望審慎處理，故有尋求法律意見可以如何執行，甚至民選成員都「好想快啲有呢樣嘢（納入）出現」，但過程上，不斷在死線前後又有新意見，以及法律意見澄清，但希望細緻、謹慎處理，故用上相當多時間，但就否認在拖時間。

伍銳明續指，勞福局在條文上曾指不單是罪行，是連違犯國家安全行為都要納入，與條例所寫不唔同，定義亦較寬廣。他表示，從行為上是否違犯國家安全，註冊局難以判斷；但有罪與否則可由法庭裁決；雙方就此有過分歧，但有邀請過當局澄清。

勞工及福利局局長孫玉菡上周五（10日）於Facebook發文指控社工註冊局五宗罪。（孫玉菡Facebook）

陳虹秀被不點名批評 伍銳明：委任時無成員被起訴、定罪

孫玉菡不點名指「陣地社工」陳虹秀身負暴動案控罪，但仍可擔任紀律委員會備選委員小組。伍銳明亦不評論個別事件，但他澄清委任時為2022年12月，當時沒有任何一個備選成員有訴訟、甚至被定嚴重罪行。「如果你話過馬路唔小心都未定，（但）中間睇唔到，更加無裁定」，伍銳明續指，香港重視無罪假定，不會認為某個人有罪，就可以剝奪其權利。

就孫玉菡提及有委員「強烈反對」，伍表示，會上有細緻討論，「開會有贊成有反對好正常」，但會後仍然按本辦事，委員都要「畀決定」。他明白有人認為只要被政府懷疑，就不應成為註冊局一員，但作為基本人權，加上「當時到依家都睇唔到任何一個人被定罪」，就不應該剝奪權利。

他又解釋指，備選非真正協助審理，也會特別小心挑選，不會將受懷疑的人放入紀律委員會；而過去亦有人犯過操守問題，仍沒有將其從備選名單移除，只會在任期屆滿後不再委任。

就著今次孫玉菡開腔批評註冊局，伍銳明就指希望可與他「坐低傾計澄清」，註冊局也已向局方發信，希望對方盡快回應。他又指明白大家對社會形勢有不同判斷，但希望眾人不要斷章取義，扭曲事實，應以事實為基礎去分析事件。