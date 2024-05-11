社工註冊局｜委任成員羅詠詩稱有必要改組成比例　批護國安不作為

勞工及福利局局長孫玉菡周五（10日）在炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，有必要完善管治，更好維護國家安全。消息指，當局短期內將交代「完善管治」安排，方向包括修改《社會工作者註冊條例》，當中或增加社工註冊局委任成員比例。

特首政策組成員兼社工註冊局委任成員羅詠詩今日（11日）指，從她擔任社工註冊局成員兩年多的經驗觀察，認為有必要從組成比例方面作出改革，繼而進一步提升處理個案效率及加強推動恪守法治方面等，更有效推動社會工作者專業的持續發展。

羅詠詩又指註冊局對於跟進維護國家安全條款不作為，需要提升註冊局恪守法治、積極執行有關國家安全條款，指《社會工作者註冊條例》附表2罪行早在2022年已公布，不少其他專業組織亦已實行多時，惟在註冊局會議卻被一拖再拖，即使曾有委員提出亦不得要領，最終在公告刊憲近兩年後，註冊局對此仍是不作為。



社工註冊局由15名成員組成，8人由註冊社工選出，委任席位不過半。消息指，當局短期內將交代社工註冊局「完善管治」安排，方向包括修改《社會工作者註冊條例》，當中或增加社工註冊局委任成員比例。

羅詠詩稱主席屬業界選任委員 部份重要議題作決定時難免向業界傾斜

本身是註冊會計師、特首政策組成員的社工註冊局委任成員羅詠詩今指，註冊局現時由8名業界選任委員與7名委任委員組成，而主席屬於業界選任委員，當就部份重要議題作出決定時，難免向業界傾斜。

她指，註冊局所處理的多個個案，除牽涉社工專業，亦涵蓋職業操守、法治規範及私人糾紛等，委任委員來自不同界別且擁有不同專業，更能公平公正、以第三方視覺就事件客觀處理，並提供意見。

她批評註冊局對於跟進維護國家安全條款不作為，認為需要提升註冊局恪守法治、積極執行有關國家安全條款，指《社會工作者註冊條例》附表2罪行早在2022年已公布，不少其他專業組織亦已實行多時，惟在註冊局會議卻被一拖再拖，即使曾有委員提出亦不得要領，最終在公告刊憲近兩年後，註冊局對此仍是不作為。

她又指註冊局推動業界進修專業力度欠奉，在業界選任委員主導下，以多數票通過從2023年底起停止實施自2011年便設立的「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」，令人遺憾。

認為從組成比例作改革 繼而提升處理個案效率及加強推動恪守法治

羅詠詩指，從她擔任社工註冊局成員兩年多的經驗觀察，認為有必要從組成比例方面作出改革，繼而進一步提升處理個案效率及加強推動恪守法治方面等，更有效推動社會工作者專業的持續發展。

社工註冊局。（呂穎姍攝）

孫玉菡是於周五指香港國安法》實施後，當局已隨即作出《公告》，將危害國家安全的罪行納入《條例》附表2，但註冊局至今仍未採取具體行動，又說有申請社工註冊或續期申請的人士曾干犯嚴重罪行，違法行為性質及嚴重性令人質疑他們是否適宜成為註冊社工，而局內雖有委員強烈反對，但註冊局仍以多數票批准有關申請。他又提到，雖然註冊局內有委員強烈反對，但最終仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組。

孫玉菡炮轟社工註冊局「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。

