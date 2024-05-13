越南漢被截發現有3槍及子彈　並涉販毒2.5公斤　重囚31年4月

持「行街紙」的越南漢，在深水埗被警員截查，被發現他藏有1枝手槍及4發子彈。警員之後到其單位搜查，再檢獲另外兩枝手槍和7發子彈，以及市值約200萬的海洛英和冰毒。他經審訊後，被裁定兩項無牌管有槍械和彈藥罪，及1項販毒罪成。法官今（13日）在高等法院判刑指，本案案情嚴重，越南漢共管有3枝手槍和相當數量的子彈，判囚12年半，販毒罪所涉毒品份量逾2.5公斤，亦要判囚超過24年，由於部份刑期同期執行，最終判監31年4個月。



被告Le Vu Phong，39歲。庭上透露他於2014年偷渡來港，尋求庇護，在港沒有案底。

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案情指，警員於2020年3月2日，在深水埗醫局街一大廈的梯間截停和制服被告，在他的袋內檢獲一支手槍，以及一個內有4發子彈的彈匣。警員再到被告的單住搜查，再發現另外兩支槍，其中一支槍的彈匣內有2發子彈。此外，警員亦在單位內檢獲另外5發子彈、約406克的冰毒和約2公斤的海洛英。

就藏槍及彈藥罪被判囚12年

法官判刑時間指，本案案情嚴重，被告管有三枝手槍和相當數量的子彈，其中一枝槍更被帶到公眾地方。法官又指，案中的毒品市值約2百萬，但沒有證據顯示毒品和管有槍械有何關連，或被告為何藏槍。法官就兩項無牌管有槍械和彈藥罪，每罪判囚12年，兩罪的刑期同期執行。

以毒品份量計刑期為24年4月

法官又指，因應案中毒品的份量，認為販毒罪的刑期應為24年4個月。此外，被告持「行街紙」，此為案中的加刑因毒，因此加刑1年。法官把無牌管有槍械和彈藥的刑期，其中6年的刑期和販毒罪分期執行。法官因此就三項控罪，判被告監禁31年4個月。

案件編號：HCCC122/2021