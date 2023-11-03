上水村屋藏300公斤可卡因　市值逾3億元　中年漢罪成囚38.5年

警員在上水一村屋搗破一製毒工場，並檢獲市值逾3億元的可卡因，。涉案三名男子販毒和製毒等罪成，案件今(3日)在高等法院判刑。就販毒逾300公斤可卡因的被告，法官認同辯方所指，毋須判處他終身監禁，最終決定連同他承認的洗黑錢罪，共判囚38年半，另兩名被告分別判監近18年和12年。



三名被告：鄧朝升（47歲）、黃祖汗（46歲）和關崇輝（38歲）。

警方檢在涉案單位獲約3.8億元可卡因。(資料圖片)

單位及貨車內各藏逾100公斤毒品

案情指，警方於2019年2月25日，發現一輛輕型貨車停泊在上水古洞金錢南路匯駿山莊，首被告站在司機位旁，另外兩名被告則從貨車搬出毒品。警員遂展開行動並截獲三人，並從首被告的背包檢獲匯駿山莊一單位鎖匙，警方在該單位內檢獲一批毒品和製毒工具。貨車和單位內檢獲的可卡因，分別逾129公斤和184公斤。此外，調查亦發現，首和次被告分別清洗274萬和172萬元的黑錢。

首被告經審訊被定罪 另兩人認罪

首被告經審訊後，被裁定兩項販毒和一項洗黑錢罪成；次被告承認一項販毒和一項洗黑錢罪，第三被告則承認製毒罪。

毒品量需多但不需判終身

法官今判刑時指，雖然涉案毒品的數量多，但認同辯方所指，不需判處首被告終身監禁，考慮涉及毒品份量等，判囚38年半；次被告則被判囚17年11個半月。

至於涉及製毒的第三被告，他稱只負責運送已製成的毒品，惟法官認為他在案中不單是運毒。他亦容許製毒工具存放在單位，可製成大量毒品，判他入獄12年。

案件編號：HCCC177、178/2021