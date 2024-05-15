長洲太平清醮｜單日紅假　大批市民看完飄色即離開　精品店嘆人少

今日（15日）佛誕，亦是長一年一度太平清醮，不少市民到長洲看飄色巡遊。不過，由於佛誕假期翌日是上班日，下午3時許已有不少市民等船返市區，有帶同子女到長洲的家長表示，不能太夜離開。有精品店店家指，今年人流比去年少兩成，預計是因為並非連假。



長洲飄色在下午2時開始，接近下午3時，長洲碼頭開始有大批等坐船回市區的市民，大排長龍，隊尾一度排至冰廠路，即橫跨北社街及新興街。位於碼頭附近的海鮮酒樓亦每間近乎客滿，有不少參與飄色後的街坊在酒樓用膳，人頭湧湧。

看完飄色巡遊就離開的何小姐一家表示，今早約11時到達長洲，無預料到離開時人流會如此多，「今年好似特別多人。」她表示，因為帶了小朋友入長洲看飄色，因此避免太夜離開。

精品店負責人林女士表示，今年人流比去年少約30%，預計因為今年佛誕為平日，去年為周末連假，因此較少人入長洲看飄色，而且主要以本地人為主，她又指，「每年都有一部分人睇完飄色就走」。

車仔麵店負責人張小姐表示，今日生意比預期多兩至三成，形容「今年特別多人」。她指，飄色巡遊完結後，排隊的人流增多，要在店外排隊。她又提到，店鋪主要賣牛品，因此前兩日齋戒期間沒有營業，「因為完咗而家可以食雜，咁就更加多人食車仔麵。」