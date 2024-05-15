長洲太平清醮｜飄色巡遊、包山比賽入場券及交通渡輪安排一文看清

今日（15日）是佛誕亦是一年一度長洲太平清醮，2024長洲搶包山比賽則於今晚11時30分至明日（16日）凌晨12時45分期間舉行。2024長洲搶包山比賽將於5月15日晚上11時30分至5月16日凌晨12時45期間舉行。佛誕活動時間表、搶包山比賽入場券派發及太平清醮特別交通安排，一文看清。



交通安排：

．渡輪服務

新渡輪會在5月15及16日加強來往中環和長洲的渡輪服務。為配合搶包山決賽後乘客離開長洲的需求，新渡輪將於5月16日凌晨1時15分加開一班由長洲開往中環的航班。

．專營巴士服務

1/特別巴士服務

九巴/城巴將開辦特別巴士路線第104R號，於2024年5月16日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分提供由民光街中環五號碼頭外前往旺角的服務。

2/臨時巴士改道

以下通宵巴士路線將由2024年5月16日首班車起改經民光街、民耀街、民祥街、民祥街地下通道、干諾道中(西行)及林士街，然後恢復行走原來路線：

城巴第N8X號往小西灣，臨時改道安排維持至約凌晨2時

城巴第N90號往海怡半島、隧巴第N182號往廣源、九巴第N368號往元朗西、九巴第N373號往粉嶺、隧巴第N619號往順利，臨時改道安排維持至約凌晨2時50分

3/暫停使用的士站

位於中環五號及六號碼頭外的市區的士站及過海的士站，將於2024年5月15日凌晨4時至晚上8時59分暫停使用。

4/運輸署呼籲

由於往返中環及長洲的乘客數量預計會較多，渡輪乘客或需輪候較長時間。乘客應預早計劃行程及留意最新的交通消息，並遵照在場警務人員及渡輪公司職員的指示登船。



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長洲太平清醮佛誕活動時間表：

．飄色會景巡遊

時間：下午1時30開始

起點/終點：長洲北帝廟遊樂場



．搶包山決賽暨頒獎典禮

時間：5月15日晚上11時30分至5月16日凌晨零時45分

地點：北帝廟遊樂場足球場



．「搶包山」入場券派發及入場安排

派發時間：晚上10時起

派發地點：長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候

（每人限取一張，先到先得，額滿即止）



入場安排：持入場券市民可於晚上10時30分入場，並按指示順序進入第一至第四區域觀賽。

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