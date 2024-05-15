長洲太平清醮｜2.5萬人次乘船入長洲　傍晚前仍萬人留下撐消費

今日（15日）是佛誕，亦是一年一度長洲太平清醮，早上10時許，中環5號碼頭開始出現等船往長洲的人龍，人流絡繹不絕。有市民表示，到長洲觀賞太平清醮的習慣已持續近10年，感覺今年較多人前往長洲，「咁多人仲開心，熱鬧啲」，又稱支持留港消費，計劃買平安包。

新渡輪表示，於今早8時至中午12時期間已增加由中環開往長洲的航班數目逾兩倍，由中環前往長洲的人次較去年同期增加約23%，約13600人次。

由上午8時至下午5時，中環往長洲的乘客有2.5萬人次，長洲返中環則有1.1萬人次；新渡輪估計到下午6時，長洲返中環人數增至1.4萬人次。換句話說，傍晚6時仍有1.1萬人留在長洲。



記者於上午10時到達中環5號碼頭，大批市民和遊客等候乘船往長洲，人龍一直排至鄰近的6號碼頭，更「打蛇餅」，繞起3行。人流一直向前行，直至大堂閘口才開始堵塞。高速船的排隊人龍較多，龍尾至碼頭外的行人路位置；普通渡輪則毋須排隊，市民可直接入閘候船。

市民梁女士（左）和陳女士（右）認為，今年太平清醮正日的碼頭較以往多人，又稱「咁多人仲開心，熱鬧啲。」（梁祖兒攝）

看太平清醮近10年 市民感今年人流較多

市民梁女士和陳女士今日相約到長洲觀光。梁女士表示，觀賞太平清醮表演有近10年，感覺今年碼頭人流較以往多，即使擠擁仍無遊玩心情，「咁多人仲開心，熱鬧啲」。她說，支持留港消費，打算在長洲買平安包。搶包山比賽於晚上11時半舉行，她們指不會觀看，「我哋老人家早啲返去。」

市民趙女士指，「見到人龍滿晒，以為冇咁多人，點知咁多人」，不過稱多人都不會影響其觀覽的心情。（梁祖兒攝）

不看搶包山比賽 下午乘船離開

市民趙女士則是第一次觀賞太平清醮，未料今日不少人前往長洲，「見到人龍滿晒，以為冇咁多人，點知咁多人。」她稱，「放假就入去玩下，多人都唔會影響心情」，最主要購買平安包，下午3、4時左右便會乘船離開。

新渡輪服務有限公司早前預計，今日中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，新渡輪將調動所有可使用的後備船隻以增加航班數目疏導人流，預期高峰期每小時載客量將較平日增加接近兩倍，班次達一小時接近6班。

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