太平清醮｜值理會派平安包　婆婆延續亡夫傳統　特意入長洲保平安

長洲太平清醮昨日（15日）上演飄巡遊及搶包山比賽，長洲太平清醮值理會今早（16日）按傳統在太平清醮翌日派發平安包。早上八時半已有逾百名市民在北帝廟對開的運動場外排隊等候。有居住市區的婆婆延續亡夫家族傳統，昨晚在長洲過夜，一朝早長洲拿取平安包，「延續落去保平安。」亦有婆婆清晨坐船入長洲等拎平安包，惟她批評今年安排不周，要在太陽下曝曬，打趣說 「未攞到個包都瓜得。」



長洲太平清醮值理會在北帝廟派平安包。（夏家朗攝）

長洲太平清醮昨日上演飄巡遊及搶包山比賽，長洲太平清醮值理會今早九時半按傳統在太平清醮翌日每人派發4個平安包。長洲太平清醮值理會今次原打算沿街派發，但早上八時半已有逾百名市民在北帝廟對開的運動場外排隊等候，不少市民帶備雨傘遮太陽，又帶備櫈仔。工作人員在九時半先截龍，派發平安包予排隊中的市民，再沿街派發予市民。

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婆婆延續亡夫傳統 昨晚長洲過夜上午拎包

早上八時半已到達排隊的劉婆婆表示，丈夫為長洲居民，由其爺爺輩開始已有拿取平安包的習慣，丈夫過身後延續亡夫家族傳統，入長洲拿取平安包，「延續落去保平安。」她表示，昨日已入長洲，在親戚家過夜，今早再到此排隊。對於連續兩年不再設大包山，只有中型包山，她指，「有小小都好開心。」不過，她仍期望下年能再見大包山「熱鬧啲囉」，以吸引遊客、本地人。

劉婆婆表示，丈夫為長洲居民，由其爺爺輩開始已有拿取平安包的習慣，丈夫過身後延續亡夫家族傳統，入長洲拿取平安包。（夏家朗攝）

長者批評安排不佳 「未攞到個包都瓜得」

另有一位婆婆表示，以往會在運動場內陰涼處排隊，今年卻在運動場外較曬的位置排隊，認為安排不佳，「你想老人家安全就要陰陰地（排隊），」 她又批評，「未攞到個包都瓜得。」她表示，今早搭早上六時的船入長洲，約七時到長洲。

長洲居民對沒設大包山感到失望

長洲居民張先生表示，今早約早上八時半到，以往甚少拿取平安包，因今日放假才到此排隊。他認為，今年佛誕入長洲的市民比去年少，但今年太平清醮的天氣不錯。他又指，對於復辦兩年均沒設大包山感到十分失望，「我由10幾歲開始都係大嘅，至到冧咗包山後都係大嘅，係呢兩年整到咁樣。」他表示，期望下年大包大山可以重現。

長洲太平清醮值理會翁志明表示，按以往經驗太平清醮值理需工作至凌晨，今早又要入包，因此比往年延遲半小時派發。不過，大部分市民仍不知今年改為沿街派，他指，下年會再多作宣傳避免市民到此派隊。他又指，大部分街坊對於「小包山」為正評，若下年仍沒有師傅可以做大包山會繼續做「小包山」。