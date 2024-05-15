今日必看8分鐘｜長洲飄色巡遊｜觀塘道「波子」與警察電單車相撞

長洲飄色｜小演員扮影后「何太」俏現身 市民讚氣氛好街坊夠熱情

今日（15日）是佛誕亦是一年一度長洲太平清醮，太平清醮兩大重頭戲「飄色會景巡遊」及「搶包山比賽」於午間和深夜舉行，重頭戲未上演，小島節慶氣氛早上起已相當濃厚。飄色巡遊隊伍下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，，沿途有不少市民駐足觀看。專程由九龍區到長洲的市民陳先生表示，認為飄色隊伍的小演員裝扮神似，主題亦貼近時事，設計亦甚有心思，心領神會 。

觀塘道「波子」與警察電單車相撞 男警一度昏迷受傷送院

觀塘道發生涉及警察電單車的車禍。今午（15日）約3時18分，一輛保時捷私家車與一輛警察電單車，在觀塘道近啟業邨巴士站對開相撞。電單車上男警受傷倒地，懷疑曾經昏迷。救援人員趕抵，發現男警頭部及手臂受傷，已回復清醒，為他戴上頭部固定器及氧氣罩，送往伊利沙伯醫院救治。警方正調查意外起因。現場可見，涉事警察電單車損毀，零件散落一地；私家車則左邊車身凹陷，司機被帶上警車協助調查。

汀九橋出九龍全線封閉 巴士改道荃灣路 再遇兩車相撞塞上塞

汀九橋發生交通意外，出九龍全線封閉，不少巴士線改道荃灣路。但禍不單行，荃灣路往九龍亦發生兩車相撞事故，近荃灣體育館開始出現車龍，加上汀九橋全線封閉，車輛倒灌青朗公路，龍尾一度近深井。

私家車青馬大橋急切線 自炒撞水馬全車拋起 水花碎片四濺

今日（15日）下午2時許，一輛私家車沿青馬大橋往九龍方向行駛，期間失控撞向路中水馬，20歲外籍男司機沒有受傷，自行報案。從讀者提供的車cam片段見到，涉事黑色私家車本身沿青馬大橋慢線行駛，其間懷疑受前方車速較慢的車阻路，遂先切往中線，再切往最右邊的快線，至駛近一分岔路口時，突然又企圖切向左方路口，惟疑因被中線的雙層巴士和的士阻擋視線，未發現路中水馬，結果猛力撞向水馬，全車拋起。

願榮光｜YouTube遵禁令限制從香港瀏覽影片 連結不再現香港谷歌

港府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，上訴庭上周三（8日）頒判辭裁定律政司上訴得直批出臨時禁制令。Google旗下YouTube今日（15日）表示，將根據使用者地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片，限制用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。

灣仔鵝頸橋底打鬥案 其中一人胸口有刀傷 警暫拘一男 兩人在逃

灣仔發生傷人案。凌晨1時許，據報有數名男子，在堅拿道天橋（即鵝頸橋）橋底位置集體打鬥，期間有人亮刀。有警員剛巧巡經時發現有人打鬥，立即落車制止，眾人四散逃逸。警員當場拘捕一名男子，涉嫌在公眾地方打架，他手部有傷；同時在現場發現另一名男傷者胸口受刀傷，仍然清醒，遂安排救護員到場包紮及送院治理。警方正調查事件、及追緝其餘兩名在逃涉案人士下落。據了解，涉案人士為菲律賓籍，平日均在上址聚集，間中會進行賭博。警員事後在場檢走一把利刀、及一支斷開的雨傘及遮柄作為證物。

長沙灣順寧道唐樓塌牆路陷 警調查是否與附近地盤打椿有關

今日（15日）早上約10時，警方接報指長沙灣順寧道316至318號一幢唐樓後巷，有一幅2米乘3米的磚牆倒塌，事件中無人受傷，但影響地底喉管，大廈食水及鹹水供應出現問題。肇事唐樓附近地盤正在打椿，居民表示之前路陷曾通知地盤派員了解，但不得要領。地盤直至昨日（14日）才停工，惟於凌晨時份發生磚牆倒塌事件。

新蒲崗便利店收四張$500懷疑偽鈔 照燈現水印惟職員揭銀紙同號碼

新蒲崗發現懷疑偽鈔。消息稱，今日（15日）凌晨1時許，有一名男子進入寧遠街10至20號一間便利店，使用500元紙幣和一個2元硬幣，購買一包售價102元的香煙，職員使用紫外線驗鈔機，驗到紙幣水印反光，當時相信是真鈔，於是找回400元給對方。該男子離開15分鐘後折返，出示3張同樣有水印的500元紙幣，表示要為「支付寶」帳戶增值1,500元，職員當時見到其餘額尚有千多元，但都不以為意，為對方增值，待男子離開後，職員覺得有可疑，再度檢查該4張紙幣，懷疑是偽鈔，於是通知負責人報警，警方到場調查。

佛誕｜兩棲及爬蟲協會北角碼頭派傳單阻放生 宣傳放生等如放死

有市民會選擇佛誕放生動物祈福積德，今早（15日）香港兩棲及爬蟲協會到熱門放生地北角碼頭派發傳單，呼籲市民拒絕放生。幹事黃朗研強調放生的動物不適合碼頭水域生存之外，亦會影響本地生態系統，外來物種與原生動物爭奪食物和空間，無異於「放生=放死」。他樂見市民逐漸明白放生活動的壞處，希望將來法例涵蓋規範放生。漁護署今日亦於大埔碗窰、上水梧桐河、西貢公眾碼頭及西灣河渡輪碼頭等地巡查，沒有發現任何涉嫌因放生引致殘酷對待動物的情況，並派發傳單呼籲市民放生動物前必須謹慎思量。