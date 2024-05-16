消委會．冷氣機｜樂聲牌樂信牌獲4.5星　$3669大松獲4星性價比高

消委會今期《選擇》月刊測試14款1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機，售價介乎3,669元至7,650元，售價較貴的樂聲牌及樂信牌，獲得較高評分，在能源效率方面表現優秀，推測一年開180日冷氣，每日12小時，每年電費分別是763分及772元。



不過，售價最便宜、只售3,669元的大松，同樣達1級能源效益，每年電費料792元，只較樂聲牌貴29元，售價卻相差3,400多元，其總評更與最貴的日立牌同獲4星，為性價比之選。



消委會測試顯示，14款1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機中，聲稱來源地為菲律賓的樂聲牌及樂信牌評分最高，總評達到4星半，該兩款冷氣機售價分別為7,100元及6,700元，屬今次測試中較貴的水平，但兩款能源效率及室內寧靜程度都屬樣本中最佳，經測驗若開足180日，每日12小時，每度電1.6元，預料每年電費亦是最少，分別只有763分及772元，整體表現屬最好。

另有9款型號獲4星總評，全部聲稱來源地來自中國。在能源效率表現上，珍寶及格力樣表現理想，其售價分別為5,390元及6,090元，每年電費預計766元及776元。

▼消委會1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機總評排名（由高至低）▼



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至於最貴、售7,650元的日立牌，與最便宜、售3,669元的大松，其表現不相上下，甚至大松在製冷量上略勝日立牌一籌。兩款冷氣機同屬1級能源效益，大松年電費料792元，較排第一的樂聲牌只貴29元，也較最貴的日立牌貴6元。

14款樣本中，三款獲3星半最低評分，分別是約克、惠而浦及LG，當中惠而浦製冷量較聲稱數值低1.7%。聲稱來源地為泰國的LG，在寧靜程度、使用方便程度及抽濕效果均獲較低評分，其售價為4,380元，但年電費推測過千元，達到1,029元，與最省電的樂聲牌相差329元。

另外，各款樣本保用年期懸殊，其中開利提供4年全機保用期最長，而大松、約克及LG則只提供較短的2年全機保用期。

消委會教路省電貼士，提醒市民避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方、在關掉電源後不應立即重開等，又建議可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度；夏天回家後可先沖涼或飲用開水，以助將身體降溫。