消委會．冷氣機｜樂聲牌1匹機最慳電　豐澤牌製冷量較聲稱低4.9%

即將踏入夏日，「冷氣」需求急升。新一期消委會《選擇》月刊測試14款1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機，5款製冷量較稱低，其中美的、東芝及豐澤牌相差較大，分別低4%、3.6%及4.9%。在能源效率上，表現最佳是樂聲牌，其製冷季節性表現系數（CSPF）達到5.092，較效能最低約克冷氣全年省電23.4%。



測試又指，假設每年開機製冷180天，每日12小時，電費最貴是LG，每年約1,029元；最便宜則是樂聲牌，每年電費763元。



消委會測試14款1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機，售價介乎3,669元至7,650元，各型號聲稱的製冷量相近，由2.500千瓦至2.780千瓦不等。

5款樣本測試出製冷量較其聲稱低

調查發現，5款樣本測試出製冷量較其聲稱低，其中美的、東芝及豐澤牌相差較大，分別低4%、3.6%及4.9%；其餘開利、惠而浦則分別低2.8%及1.7%。

樣本與樣本之間能源效率也有差別，消委會測試冷氣機製冷季節性表現系數（CSPF），樂聲牌及樂信牌分別達到5.092及5.034，是樣本中最省電；最低分別是約克、惠而浦及LG，只錄得3.899至3.999，其中最高的樂聲牌較最低的約克，全年共能節省多23.4%電力。

▼消委會1匹淨冷型變頻式窗口冷氣機總評排名（由高至低）▼



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180日開12小時 LG電費最費逾千元

測試以每年開機製冷180天去計算每年製冷電費，每天12小時，每度電1.6元，其中售價達7,100元的樂聲牌全年電費最便宜，約763元；最貴則為售價約4,380元的LG，全年電費為1,029元，兩者相差266元。

14款冷氣中，11款有1級能源標籤，但菱機、開利及東芝經計算後只有2級，但上述三款錄得的「製冷季節性表現系數」（CSPF），與其交予機電署的數值差在國際容許公差範圍內，故未有違要求。

冷氣機另一個功能是抽濕，消委會發現各樣本抽濕效果參差，分別有2%至21%的製冷量起了抽濕作用，其中珍寶及東芝抽濕速度相對較快，而LG則相對較慢。

綜合評分，14款冷氣機得分均在3星半或以上，最高為樂聲牌及樂信牌，共獲4星半評分，約克、惠而浦及LG則獲較低的3星半。至於售價最便宜、售3,669元的大松，估算全年電費只有792元，各方表現上，總評達到4星。