消委會．驅蚊劑｜9款總評獲五星　萬寧最抵買　3M抗蚊力最強

消委會測試25款市面有售的驅蚊劑，其中9款在總評獲五星，當中以中國製的萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧大約零售價最低，只需45元，其平均每毫升或每克零售價更低至0.2元，屬25款驅蚊劑中價錢最平。



在9款總評獲五星的驅蚊劑中，只有兩款產品，包括3M Ultrathon 驅蚊膏及萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧在塗上4小時後，對致倦庫蚊和埃及伊蚊仍有100%的驅蚊效能。但在測試中，使用萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧4小時後，仍有平均0.3隻蚊降落在測試員塗上樣本的前臂，而使用3M Ultrathon 驅蚊膏4小時後，則沒有埃及伊蚊降落在測試員塗上樣本的前臂。



總評獲五星的驅蚊劑：



+ 5

消委會測試25款市面有售的驅蚊劑，以下九款在總評獲五星：

產品名稱／大約零售價／平均每毫升或每克零售價／聲稱來源地

3M Ultrathon 驅蚊膏／55元／1元／美國

歐護防蚊液／67.7元／0.4元／美國

萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧／45元／0.2元／中國

RID Antiseptic Repllent Tropical Strength Pump Spray 8 HR Protection (19.1%)／128元／1.3元／澳洲

曼秀雷敦低敏驅蚊乳液／98.9元／0.8元／越南

歐護Picaridin防蚊液／85元／0.5元／澳洲

Skin Technology Protect 20%長效防蚊液(無香精)／259元／2.6元／紐西蘭

驅蚊大師滅菌驅蚊液／108元／1.1元／香港

日本叮叮全效版配方 驅蚊防蟲噴霧／55元／0.8元／香港



在9款驅蚊劑中，以中國製的萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧大約零售價最低，只需45元，其平均每毫升或每克零售價更低至0.2元，屬25款驅蚊劑中價錢最平。

其次是美國製的歐護防蚊液、以及澳洲製的歐護Picaridin防蚊液，前者大約零售價為67.7元，其平均每毫升或每克零售價為0.4元；後者大約零售價雖為85元，但其平均每毫升或每克零售價為0.5元。

針對驅蚊效能而言，9款總評獲五星的驅蚊劑中，有兩款塗上4小時後，對致倦庫蚊、及埃及伊蚊仍有100%的驅蚊效能，包括3M Ultrathon 驅蚊膏及萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧。

不過，萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧在對埃及伊蚊的測試中，仍有平均0.3隻蚊降落在測試員塗上樣本的前臂；3M Ultrathon 驅蚊膏在測試中，則沒有埃及伊蚊降落在測試員塗上樣本的前臂，為各款產品中抗蚊力最強。其次是歐護防蚊液，塗上4小時後，對致倦庫蚊仍有100％驅蚊效能、對埃及伊蚊則有99%驅蚊效能。

其餘驅蚊劑總評分排名：

