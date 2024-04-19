沙田T4主幹道斥資逾71億　張欣宇不贊成慳錢減隔音物料：唔係街市

連接城門隧道公路、青沙公路與沙田路的T4主幹路的工程造價涉及71.6億元，引起爭論。立法會議員張欣宇今日（19日）在港台節目表示，現時流傳減2億元造價會在單車徑和隔音物料上落手，但他不贊成要為了節省成本，減少興建隔音屏等必要設施，更稱「𠵱家唔係街市喺到討價還價，唔係你話減2億我就OK啦」。他強調首要考量應是T4可帶來的社會經濟效益，他日前已去信立法會要求政府提交詳細報告。



沙田T4主幹道構思圖。（運輸及物流局文件）

沙田T4主幹路工程計劃包括興建一條長約2.3公里的雙程雙線主幹路及支路，包括高架橋，用以接駁城門隧道、青沙公路及沙田路；除了車行道，工程亦會興建高架行人路橫跨車公廟路和近沙田頭村，以及高架行人路暨單車徑橫跨獅子山隧道公路和城門河道，附屬工程包括在公路旁設置隔音屏障，及美化周邊環境。

不贊同為省錢而減少隔音屏障 有既定環保標準

立法會議員（香港新方向）張欣宇今日在港台節目《千禧年代》表示，在71.6億元的工程市場價中，有超60億元都是用以興建高架橋等工程，這些費用都不能減少，除非政府降低施工標準等；所以，近日傳出工程價或會減少2億元，主要會在興建單車徑和隔音屏障的支出上削減。

他表示，就算減到都只是佔整體工程費的一少部分，他亦不贊成政府為節省金錢而減隔音物料，因公路上的隔音屏障有其環保標準，不能隨意減少。

關注T4的社會、經濟效益 沙田繞道日後建成或減T4功用

他認為，立法會審議T4主幹路工程時，關注的重點應是工程可為社會、經濟等各方面帶來的效益，他認為現時提交的文件中，提及效益的部分尚未夠清楚，加上公路與隧道不同，是不收費的，因此他建議政府就T4主幹路項目，用技術性指標衡量預期回報和收益，並提交詳細報告讓立法會再作討論。

他亦指出，T4主幹路的效益有時效性，可在短時間落成以改善現時交通狀況，但他日沙田繞道如建成，T4主幹路的功用可能就此降低。

陳恒鑌：T4配合北都發展 沙田繞道「十劃都未有一撇」

另一立法會成員陳恒鑌則解釋，因應現時通脹問題，加上主幹路的工程設計已更改，由天橋變成隧道，亦加建更多天橋連接城門隧道，再加上按現時標準，隔音屏的數目都增加不少，因此造價已不再是2006年的11億元。他表示，T4主幹路可配合未來北都和馬鞍山的發展，如要等沙田繞道建成，可能已經是十多年後，該項目更是「十劃都未有一撇」。

不過，他強調民建聯會在立法會小心把關公帑的支出，亦會討論工程可否「先拎起一啲唔係好急嘅部分」，例如主幹路附近美化的公園工程，亦會留意工程有否超支風險，要求局方承諾監督工程進展，並事前詳列細分設計項目，減少因不清晰或需之後更改所產生的額外工程費。