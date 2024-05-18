財庫局數據反駁結業潮：本地及非本地公司創新高　絕對是營商之地

近期屢指香港出現結業潮，甚至指「香港玩完」，不過財經事務及庫務局今日（18日）指出，截至今年4月，香港共有超過143萬間本地公司，為歷史新高；新公司成立的數字持續增長，按月增加約12,000間新公司，較解散公司約7,400間多出62%，形容錄得淨增長。



局方又指，截至今年4月，共有約15,000間非香港公司，同屬歷史新高，認為由此可見，對企業而言，香港絕對是一個充滿活力、可靠且便利的營商之地。



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財庫局今日在社交專頁撰文，指出作為國際金融中心，香港擁有優越的營商環境，為商界提供無限機遇，是全球最具競爭力的經濟體系之一。局方表示，香港擁有健全的法律和金融體系，奉行簡單稅制及低稅率，與全球緊密連接；香港專業和貿易組織網絡，配合多元化的營商環境和先進的科技基建，將企業與內地以至亞太地區的人才和商機聯繫起來。

至於破產及清盤個案方面，今年4月提交破產呈請書和清盤呈請書的數目均録得按月下跌。局方表示，4月提交破產呈請書的數目為742份，較3月783份少41份；4月提交清盤呈請書的數目為66份，比3月69份為少3份。該局指出，至於單月發出的破產／清盤令數目通常與法庭在該月所進行的呈請書聆訊數目及早前提交的呈請書數目有關，未必反映最新的情況。

政府剛於昨日（17日）公布今年第一季經濟情況及2024年本地生產總值和物價最新預測，財載局形容實質本地生產總值按年增長2.7%，錄得溫和增長；私人消費和整體投資開支繼續擴張，當中服務輸出仍是經濟增長的重要動力，而整體貨物出口進一步改善。該局展望未來，香港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長。

今年第一季訪港旅客數字，也較去年第四季進一步上升至1,100多萬人次，局方認為未來繼續舉辦的不同盛事及精彩活動，相信會為本地經濟繼續注入動力。

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