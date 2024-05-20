520情人節｜275對新人註冊　忌嫁娶無阻「我愛你」21年拖友結婚

每年除了2月14日傳統情人節是結婚旺日之外，普通話諧音跟「我愛你」相近的「520」，亦是對愛侣承諾的日子，入境處今日（ 20日）接獲275宗結婚登記，較上年的217宗，增加26%。

黃小姐與拍拖21年的男友，選擇登記結婚，雖然天陰細雨紛飛，仍無減親友熱情見證二人締結為夫婦，「愛在風雨中」。 亦有新人百無禁忌，即使通勝說今天「忌嫁娶」﹐但認為「520」更加好。



今日5月20日，是「520（我愛你）」的日子，不少新人會趁今日「拉埋天窗」，尖沙咀文化中心早上落起細雨，註冊結婚新人不算多，惟一眾親友到賀之時，仍充滿喜慶。

入境處今日（20日）接獲新人註冊的數目，與2023年比較。（入境處資料）

愛情長跑21年情侶 保鮮秘訣是互相尊重

黃小姐今天披上婚紗下嫁中學同學，兩人愛情長跑達21年，特意選擇今日共諧連理，她說，「520易記啲，特別少少」，她們的親朋戚友到場見證，隨後跑出文化中心外拍照留念，氣氛熱鬧。

拍拖21年的概念，是橫跨三次「七年之癢」，她們的愛情保鮮秘訣，就是大家會互相遷就和包容，「間唔中有鬧交好正常，但我哋都會互相尊重」。

問及「愛情保鮮秘訣」，黃小姐（左）就指，大家會互相遷就和包容，「間唔中有鬧交好正常」。（陳葦慈攝）

毋懼通勝忌嫁娶 新人：「520」好聽啲

5月20日是農曆四月十三日，通勝顯示「忌嫁娶」，新郎蔣先生表示，知悉今天並非吉日，「我哋都有考慮過（非吉日），但今日『520』個名聽落好聽啲」。

蔣先生與太太在大學社團認識，相伴6年，籌備兩至三個月後在今日共諧連理。他認為，太太性格純樸，十分吸引他，希望能與太太長長久久。

新郎蔣先生表示，有考慮過今天非結婚吉日，但認為「520」個名聽落好聽啲。（陳葦慈攝）

排期數月為等今天 冀與太太一生一世

陳生、陳太早於今年2月份排期，就為等待今天「520」，用這數月籌備婚禮，「我愛你」喻意愛太太一生一世。他們經朋友介紹認識，有著相同的感情和婚姻觀，就決定結婚，他希望與太太能細水長流，幸福長久。