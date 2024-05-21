阿富汗上周3旅客遭槍擊亡　旅遊達人前一日帶團遊覽︰佛祖保佑

阿富汗中部巴米揚省於上周五（17日）發生針對觀光客的槍擊案，造成3名西班牙旅客死亡。原來旅遊達人項明生剛好在事發前一日身處當地帶團遊覽，他表示至昨日（20日）他仍感到心有餘悸，形容為與死神擦身而過︰「第二日先發生，真係好好彩，可能有拜得神多，有佛祖保佑。」



但事件沒有影響他對阿富汗的評價，他形容阿富汗就如1970年代的內地，又大讚民風淳樸，是難得不受全球化影響的國家。



塔利班於2001年摧毀巴米揚包括「塞爾薩爾」和「沙瑪瑪」在內的所有佛像。（視覺中國）

項明生等待20多年終可遊阿富汗圓夢 卻險遇襲擊

阿富汗中部巴米揚省於上周五（17日）發生針對觀光客的槍擊案，造成3名西班牙旅客、3名阿富汗公民喪命，為外國軍隊撤離阿富汗及塔利班於2021年掌權以來，針對旅客最嚴重的襲擊事件之一。有逾1,500年歷史、被列作世界文化遺產的巴米揚大佛，正位於當地，但佛像在2001年3月12日被塔利班炸毀。

項明生早於20多年前，已計劃到阿富汗旅遊，親身到唐代高僧玄奘亦曾觀看過的巴米揚大佛朝拜，惟礙於中亞局勢不穩，一直未能成行。有見塔利班掌權後，阿富汗針對旅客的襲擊事件減少，他終在今年5月初飛往阿富汗圓夢，不過意想不到如此驚險。

旅遊達人項明生上周正在阿富汗帶團遊覽阿米揚省。（資料相片）

讚阿富汗民風淳樸︰試過喺街市畀100個人圍住我哋影相

在襲擊事件發生前一日，項明生正帶領6名團友在當地觀光，若旅行團推遲一日出發，後果不敢想像。現在身處巴基斯坦的他，仍感到心有餘悸，慶幸阿富汗共20日行程沒有發生意外，更形容為與死神擦身而過。

（參觀巴米揚後）第二日先發生，真係好好彩，可能有拜得神多，有佛祖保佑。 旅遊達人項明生

不過事件並不影響項明生對阿富汗的評價。他大讚當地民風淳樸，居民對旅客熱情友善，願意擁抱及合照。同時因阿富汗的旅客數量稀少，他們一團6人就如「珍稀動物」，每到新地方均會引起哄動，「試過喺街市畀100個人圍住我哋影相。」

獲塔利班文化部部長接見 承諾保證人身安全

亦因來自香港的旅行團屈指可數，項明生獲塔利班的文化部部長接見。他認為塔利班再不是昔日凶神惡煞的形象，入主政府後態度漸為友善，期望打開國門吸引友好國家的旅客到訪。例如該部長便握手歡迎他，並操流利的英語承諾保證他們的人生安全，又強調塔利班已控制阿富汗的局勢。

五步一崗十步一哨 保鏢持槍在旁守衛

雖然塔利班願意打開國門，但從香港前往阿富汗並不簡單。首先要飛往巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad，或作伊斯蘭馬巴德），再等待3日取得簽證，而抵達阿富汗後亦不能自由活動，每到新城市均要先前往當地的文化局取得批文。

與淳樸的民風相反，在美軍撤出阿富汗後，由於塔利班的敵對組織仍企圖奪權，戰爭氣氛籠罩。項明生表示，當地五步一崗十步一哨，街上士兵手持機關槍，胸前掛有手榴彈。他們旅遊期間不斷被檢查護照，部份景點更獲安排保鏢持槍在旁守衛。

+ 5

旅客需遵守當地習俗 女團友包頭巾撐不住中暑

此外，旅客亦要遵守當地習俗，例如女團友必須裹上頭巾，身穿傳統伊斯蘭服裝，手腳亦不能露出在外。因此有女團友便感到不習慣，在酷熱天氣下撐不住中暑。項明生說︰「佢哋幾十歲人阿媽都管唔到佢做乜，反而嚟到呢到就連着衫都要俾人管。」

項明生並形容阿富汗就如1970年代的內地，是難得不受全球化影響的國家，堅持自身的文化及思想。因此縱使餐廳及酒店等體驗強差人意，仍值得到當地感受風土人情，不過前提是局勢需要再恢復穩定。