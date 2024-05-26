骨質疏鬆｜女性年過35骨質加速流失？中醫推3穴位強筋健骨防骨鬆

生小孩對媽媽們而言，可說是付出了生命健康當代價，當孩子慢慢長大，也意味著媽媽也走向停經的年紀，這時候有許多停經症候群浮現，骨質疏鬆就是停經女性常見的問題之一。



面對骨鬆威脅，中醫師提供3個穴位與1道藥膳，幫助大家保養筋骨、補益肝腎，遠離骨質疏鬆。

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骨質疏鬆是什麼？

台灣彰化馬光中醫診所中醫師羅凱陽表示，骨質疏鬆症（osteoporosis）的字義是「多孔的骨頭」，是因骨骼內鈣質流失，導致骨骼本身的質量減少，密度下降，骨頭內部因此呈現較大的中空孔洞。骨骼密度會取決於成骨細胞與蝕骨細胞的活性平衡。

停經婦女為何容易骨鬆？

停經後的婦女容易有骨質疏鬆症，是因為女性停經後內分泌發生變化，影響成骨細胞與蝕骨細胞的活性，導致骨質容易快速流失。羅凱陽指出，對骨頭來說，骨細胞需要性腺激素的刺激才能維持平衡，但大多數女性從35歲起，骨質就會開始逐漸流失。

骨質疏鬆的3大臨床表現

羅凱陽表示，骨質疏鬆主要有3個臨床表現，包括骨骼硬度降低、細小骨性結構發生變化，以及骨頭的韌性降低。這些表現容易讓骨折發生的概率大大提高，也更容易出現各種莫名的疼痛。

骨骼硬度降低是因為骨骼內鈣質（礦物質）的流失，導致骨頭結構的變化；細小骨性結構發生變化的表現，例如骨小樑的斷裂，就像平房內的屋樑出現裂縫一樣，裂縫多了以後就容易倒塌；而骨頭的韌性降低就好比大樓的鋼筋跟水泥，鋼筋開始發生的變形，失去了本身該有的彈性，就是韌性減少。

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中醫如何看待與治療骨鬆？

在中醫典籍中，與骨質疏鬆相關的名詞有「骨痿」、「骨痹」、「骨枯」，臨床症狀與現代醫學的骨質疏鬆非常接近。羅凱陽表示，中醫認為與骨鬆對應的臟腑系統主要是「腎」與「肝」。「腎」主骨、藏精，精生髓，髓居骨中，骨賴髓以充養，這就是骨密度的概念。而「肝」主筋，負責疏泄與藏血，筋指的是筋膜、肌腱、韌帶等，是一種聯絡關節肌肉的組織。

中醫治療骨鬆常見的方法包括3種，像是使用中藥強化肝腎功能，例如有名的「龜鹿二仙膠」就是存骨本的好幫手；也會用針灸緩解筋膜肌肉的疼痛，增加筋骨彈性韌性；使用三伏三九貼則可提升肝腎功能，增加營養吸收。

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預防骨鬆快按3穴位

1. 太溪穴

【位置】足內側，內踝後方，內踝尖與阿基里斯腱之間的凹陷處。

【功效】補腎的大穴，是足少陰腎經的輸穴和原穴，輸穴意指「本經經氣匯聚之地」，在古代醫籍的記述中有「回陽九穴」之效。



2. 大杼穴

【位置】背部第一胸椎棘突下（陶道）旁開1.5寸（拇指寬）處。

【功效】骨會大杼，因此大杼穴有強健筋骨的作用，也是治療骨骼疾病的重要穴位，也是八會穴的重要穴位。



3. 陽陵泉穴

【位置】小腿外側部，腓骨頭前下方凹陷處，膝下二寸（三指幅）。

【功效】筋會陽陵泉，舒筋利節，膝關節痛，肩周炎，下肢痿痹，陽陵泉穴主治一身骨病要穴。



1藥膳助保養筋骨

羅凱陽推薦一款藥膳「龜鹿白參烏雞湯」，可以幫助補益肝腎、健筋骨。

【材料】烏骨雞1隻、龜鹿白參散1～2包、人參少許、枸杞一把、黃耆少許。

【做法】先將雞肉汆燙去血水，放入雞湯塊當湯底，與枸杞、黃耆、烏骨雞一同煮開後小火燜燒。再加入龜鹿極品白參散1～2包及人參，小火燉煮20分鐘即可。



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