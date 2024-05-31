骨質疏鬆｜35歲男子竟把腿骨「咳」斷？ 醫生：成因出在這飲料！

早前，內地有一名男子在家中大力咳嗽，怎料竟把腿骨「咳」斷了。醫生檢查才發現男子的骨質嚴重流失，而成因源自他將汽水當水喝的習慣。



葉性男子骨折的X光片（圖片來源：網絡圖片）

綜合內媒報道，來自福建的 35歲葉姓男子非常愛喝碳酸飲品（汽水），近３到５年更是幾乎以碳酸飲品代替水。不料，近日他在家中劇烈咳嗽了一陣，其後就發現大腿疼痛難耐，便到醫院求醫。經X光檢查後，發現他是股骨上段橫斷骨折。

福建省第二人民醫院骨傷科主任董忠表示，葉姓男子的骨質疏鬆的情況嚴重，與 80歲老人無異。在了解其生活習慣後，確定成因是其長期把可樂等碳酸飲品當水喝。

董忠指，大腿骨即股骨，通常極為堅固，壯年男性除非遭受如車禍或高空跌落的重大外力打擊，否則很少會發生這樣的骨折。然而，男子長期喝用碳酸飲品，由於可樂中含有的磷酸成份能與食物中的鈣結合，會生成不易吸收的磷酸鈣，從而影響正常的鈣質攝取，時間一長便導致了嚴重的骨質流失。

骨質疏鬆如何形成？

骨骼是一個動態的器官，身體會不停製造新的骨組織，而舊的骨組織會被分解及取代。當我們的年齡超過三十歲以後，製造骨組織的速度會開始相對減慢，意思就是被分解的骨組織比新製造的骨組織為多，導致骨質慢慢流失。如果一個人年青時的骨質已經較少和骨質流失速度比較快的話，年老時患上骨質疏鬆症的機會便會增加。

骨質疏鬆的形成原因很多，以下是一些常見的因素：

1. 年齡：隨著年齡的增長，人體內的骨質組織會逐漸流失，而且骨頭的再生速度愈來愈慢，因此年齡是骨質疏鬆的主要危險因素之一。



2. 性別：女性比男性更容易罹患骨質疏鬆，這是因為女性在更年期後體內的雌激素水平下降，進而影響骨質組織的再生和維持。



3. 遺傳：家族中有骨質疏鬆的人，其子女也較容易罹患此症。



4. 營養不良：營養不良、缺乏維生素D、鈣質或其他必要營養素，會影響骨質組織的正常發育和維護。



5. 缺乏運動：長期缺乏運動，會導致骨頭的負荷減少，進而促進骨質疏鬆的形成。



6. 藥物：長期使用類固醇、抗癲癇藥、抗生素、抗抑鬱藥等藥物，也會增加罹患骨質疏鬆的風險。



7. 不良習慣：久坐、飲酒及吸煙等也可能導致骨質疏鬆的形成。



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做足４點預防骨質疏鬆！

要預防骨質疏鬆，可以採取以下措施：

1. 適當攝取鈣和維生素D



鈣是骨骼健康所必需的重要營養素，而維生素D有助於鈣的吸收和利用。攝取足夠的鈣和維生素D，可以通過飲食或補充品來實現。良好的鈣來源包括乳製品、綠葉蔬菜、魚類等。

2. 適度運動



進行體重承載運動，如步行、跑步、舞蹈和重力訓練等，可以刺激骨骼生長和骨密度增加。運動還有助於增強肌肉力量和平衡，減少跌倒風險。

3. 改善壞習慣



吸煙、過量飲酒以及久坐都會對骨骼健康產生負面影響：

- 吸煙：吸煙對骨骼健康有害。煙草中的化學物質會干擾骨骼的正常生長和修復過程，增加骨質流失的風險。戒煙是保護骨骼健康的關鍵步驟。如果您需要支持，請尋求醫生或專業戒煙服務的幫助。

- 過量飲酒：過量飲酒也會對骨骼健康產生負面影響。過量飲酒會干擾鈣的吸收和利用，並增加骨質流失的風險。減少酒精攝入量，遵循健康飲酒的指南，例如每天限制酒精攝入量、選擇低酒精含量的飲品。

- 久坐：久坐不動可能導致骨質流失和肌肉力量的減退。長時間的靜態坐姿可能對骨骼健康產生負面影響。建議每天進行適度的體育鍛煉，包括有氧運動、力量訓練和骨骼負荷的活動。同時，確保每天有足夠的活動時間，避免長時間久坐，定期伸展和走動。

4. 定期體檢和骨密度測試



根據年齡和個人風險因素，定期接受骨密度測試。這有助於檢測骨質疏鬆的早期跡象並採取適當的措施。

如果你有骨質疏鬆的家族史或其他風險因素，建議諮詢醫生或骨科專家。他們可以根據你的個人情況提供更具體的建議和預防措施。

＊骨密度(BMD)請選擇所使用之DXA掃描儀器的品牌，並填寫確實之股骨頸骨密度(BMD)(g/cm2)。若患者未作BMD檢測，則此處應留空白。（圖片來源：由frax.shef.ac.uk截圖）

若想知道自己的骨折的風險狀況，可利用由國際骨質疏鬆症基金會（IOF）和世界衛生組織合作推動的網站，按此填上資料即可快速預測未來十年脆弱性骨折(髖部骨折、脊椎骨折等骨鬆性骨折)發生率（註：僅作參考用途）。

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