骨質疏鬆｜老人打噴嚏致壓迫性骨折！補鈣要多喝牛奶補充維他命D3

台灣振興醫院神經外科主治醫師李鴻福指出，臨床上總有病患自認只是打個噴嚏、轉身拿個小花盆，聽到脊椎發出「喀」一聲還痛到不行，不得不就醫檢查，發現是壓迫性骨折時難以置信，現代人為了美白避免曬太陽，當心維他命D和鈣如果又攝取不足，造成鈣質流失卻不自知。



李鴻福表示，人體的鈣質流失通常都無聲無息，骨頭的生長到二、三十歲達高峰，三十歲後就開始走下坡，如果不曬太陽、鈣質攝取不足，骨本愈用愈凶就會流失，如果還有抽煙、喝酒、喝過量咖啡的習慣，也會妨礙身體對鈣質的吸收。女性停經後荷爾蒙改變，造成骨質吸收力不好，會加速骨質流失，因此壓迫性骨折常出現在中老年人身上。

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另一個可能發生骨質疏鬆的族群是有使用類固醇的患者，例如有類風濕性關節炎或自體免疫疾病、甲狀腺、腎臟疾病的患者，若有使用到免疫抑制劑，也可能造成骨質流失。

Ｘ光照對位置 就能找出痛源

李鴻福指出，壓迫性骨折通常是急性發作的劇烈疼痛，好發部位在胸椎和腰椎，有些患者急診時可能痛在屁股，照Ｘ光時沒照到，只要照到胸椎和腰椎交界處，就容易看得出來，或可進一步安排磁力共振（MRI）檢查就可照出來。但要注意的是，有些使用舊型心律調節器的病患，不適合照MRI，可改以核子醫學檢查判斷。

現今壓迫性骨折的治療，可以微創手術灌入脊椎骨水泥，低溫、黏稠度高，傷口僅有直徑0.2～0.8公分大小的小洞，不易傷害到神經，安全性高，上百歲的老人家也不用擔心，僅需要局部麻醉，手術時間不超過1小時，住院2到3天即可。脊椎骨水泥的價格每包約2.5萬元台幣，台灣病患若想省下這筆費用，則需依照台灣健保給付的規定，就醫1個月後再接受手術，代價是必須忍痛1個月。

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脊椎骨水泥還有更高黏稠度的材質，會搭配氣球擴張術打入骨水泥，費用約在8、9萬元台幣，若還需要放置鈦金屬支架，價格約在12萬元台幣左右，患者可依個人情況選擇。李鴻福提醒，心臟疾病患者若有使用抗凝血劑，術前需要先由心臟科醫師判斷是否可以暫時停藥，或以其他方式配合調整用藥。

至於不願意手術的患者，不開刀也可以，除了起床如廁、吃飯必須穿長背架才能起身走路之外，其餘時間要臥床3個月讓骨折處癒合，並搭配吃止痛藥，整個過程通常會讓患者飽受痛楚。

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補鈣和D3 別怕走路曬太陽

壓迫性骨折的手術後保養，有些患者因為怕痛，會減少活動，李鴻福仍建議患者應該常走路，以免肌肉萎縮，骨質流失會更快，並且應該多喝牛奶、吃芝士、小魚乾、吻仔魚等富含鈣質的食物，沒有尿酸過高的話還可以吃豆乾，再補充維他命D3、每天曬太陽10～15分鐘，怕曬黑可以戴帽子搭配短袖短褲，同時避免抽煙、喝酒，若想喝咖啡則需適量，避免過多。

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