騎單車須考牌？林世雄稱無要求　惟安全原因不鼓勵市區作交通工具

近年不少外賣員騎單車送外賣，有立法會議員關注，騎單車人士遵守交通規例意識薄弱，建議政府考慮騎單車需考取特定執照等。



運輸及物流局局長林世雄今日（22日）表示，如同其他地區做法，香港無要求駕單車需考牌，但單車被視為車輛，有責任遵守適用於駕駛人士的法例和規，又稱據警方2021年專題研究，涉單車外送速遞死亡再嚴重意外佔期內全港交通意外總數0.1%，近年涉單車意外已呈下降趨勢。他又說，市區交通繁忙路窄，也有貨車上落貨，基於安全問題，不鼓勵市民在市區以單車作為交通工具。



有立法會議員關注騎單車人士遵守交通規例意識薄弱，建議政府考慮騎單車需考取特定執照等。

立法會議員李鎮強今日（22日）在立法會大會提口頭質詢，指大部份外賣員騎單車送外賣，關注到有駕駛人士反映部份騎單車人士遵守交通規例意識薄弱，包括沒有佩戴頭盔及在馬路上風馳電掣等，建議政府可加強培訓，甚至要求騎單車人士考取特定牌照。

指市區交通繁忙路窄 也有貨車上落貨

運輸及物流局局長林世雄回應指，一如其他地區一般的做法，現時香港沒有就騎單車需考取相關駕駛執照的要求，但單車被視為車輛，騎單車者在道路上有同樣責任遵守適用於駕駛人士的法例和規則。他稱市區交通繁忙路窄，也有貨車上落貨，基於安全問題不鼓勵市民在市區以單車作為交通工具。

運輸及物流局局長林世雄。（鄭子峰攝）

2021年上半年8名單車速遞員重傷

他又說，運輸署及警務處無涉及外賣送遞員的交通意外宗數及相關的傷亡人數作分項備存，但警方曾就2021年首6個月涉及單車交通意外進行專題研究，當中牽涉單車的外送速遞死亡及嚴重意外佔期內全港交通意外總數約0.1%，重傷人數為8人，沒有死亡個案。總體而言，涉及單車的交通意外宗數及傷亡人數自從2021年起呈下降趨勢。

林世雄稱，會透過宣傳教育及執法工作加強道路使用者安全意識，讓騎單車人士了解須時刻遵守交通規則及佩戴安全頭盔等；騎單車者也應穿上鮮色、淺色、熒光或有反光物料的衣服或戴上反光帶，有助其他道路使用者能清楚看見騎單車者。

去年1,976宗涉單車意外 6宗致命

另外，林世雄稱已就電動可移動工具做諮詢，現正在準備草擬相關議案，會按香港情况提出可行方案。

根據臨時數字，本港去年共發生1,976宗涉單車意外，包括6宗致命意外，整體按年跌11.2%。意外中共2,047人傷亡，包括6宗死亡及106宗重傷，整體傷亡數字按年下跌11.4%。